Akıncı’nın Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Konseyi’ne Davet Edilmesine Tepki

Lefkoşa, 23 Eylül 17 : Rum siyasi partilerinden bazıları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Konseyi toplantısına davet edilerek burada konuşma yapmasına tepki gösterdiler.

EDEK HOŞLANMADI

Politis gazetesine göre EDEK, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgos Papandreu’nun bir kez daha etki dışı ve Sosyalist Enternasyonal’in yasal hükümlere ters hareket ettiğini iddia ederek, bu duruma ilişkin hayal kırıklığını ve hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

(Papandreu’nun), 2015 Haziran ayından bu yana EDEK Başkanıyla görüşmeyi reddettiğini ileri süren EDEK, (Papandreu’nun) Kıbrıslı Türk iki partinin Sosyalist Enternasyonal’e katılmasını kabul ettiğini anımsatarak, şimdi de Akıncı’yı çalışmalara katılmaya davet ettiğini belirtti.

EDEK, hem yukarıda belirtilenler, hem de Sosyalist Enternasyonal’in başkanının birçok aykırı davranışından dolayı örgüt ve bilhassa başkan karşısında koruyacağı tutumu ciddi bir şekilde incelemekte olduklarını belirtti.

Gazete öte yandan bazı kaynaklara göre, Sosyalist Enternasyonal Başkanın çevresinin, EDEK’i bir yandan şikayetlerde bulunmak, diğer yandan Sosyalist Enternasyonal’e karşı koruduğu tutumu gizlemekle eleştirdiğini belirtti.

Gazete aynı kaynaklara göre Sizopulos’un başkan olmasının ardından partinin, çalışmalara katılmayı durdurduğunu ve üyelerin verdiği yıllık katkıyı ödememesi sonucunda oy verme hakkını kaybettiğini ve statüsünü düşürdüğünü aktardı.

Gazete kaynakların, Sizpulos’un başkanlık döneminde iki toplumlu, iki kesimli federasyondan vazgeçildiğini ve bu durumun Sosyalist Enternasyonal’in, Lisaridis ve Omiru’nun EDEK Başkanı olduğu dönemde kabul edilen karar ve bildirilerine ters olduğuna işaret ettiklerini kaydetti.

Habere göre Sizopulos ise gazeteye yaptığı açıklamada, diğer partilerin de katkı ödemesinde bulunmadığını ancak EDEK ile aynı muameleyi görmediklerini savundu.

Papandreu’nun, EDEK’i Annan Planı karşısındaki tutumu nedeniyle cezalandırdığını iddia eden Sizopulos, Papandreu’nun herhangi bir partiyi temsil etmediğini savunarak yasadışı olarak Sosyalist Enternasyonal’in başında olduğunu ileri sürdü.

EDEK İLE NELER YAŞANMIŞTI?

EDEK ile Sosyalist Enternasyonal arasındaki anlaşmazlığın Marinos Sizopulos’un EDEK Başkanlığına seçilmesinin ardından, Sosyalist Enternasyonal’in CTP ve TDP’yi gözlemci olarak kabul edilmesi nedeniyle başladığını kaydeden gazete, Sizopulos’un Papandreu ile görüşme taleplerinde bulunduğunu ancak yanıt almadığını aktardı.

DİKO VE LİLLİKAS DA TEPKİLİ

DİKO, Yorgos Papandreu’nun faaliyetlerinin, hatalı ve tehlikeli mesajlar verdiğini savundu.

Akıncı’yı davetin, uluslararası hukukla ters olduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Helenizm’ine” düşmanca olduğunu iddia eden DİKO, Papandreu’nun icraatlarıyla Türk arzu ve metotlarını güçlendirdiğini öne sürdü.

DİKO, Papandreu’yu hareketlerini düzeltmeye çağırdı.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise Papandreu’nun dikkatli olması ve Mustafa Akıncı’nın KKTC’yi yükseltmesine izin vermemesi gerektiğini iddia etti.

(HC/GÜL)

