Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…



“ÜÇLÜ ZİRVE SONRASINDA KISMEN YANILTICI AÇIKLAMALAR YAYINLANMIŞ”

“GERÇEKTE, EAST-MED BORU HATTI İNŞA EDİLİP EDİLMEYECEĞİ KARARININ 2018’DE DEĞİL ÇOK DAHA SONRA ALINMASI SÖZ KONUSU”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Güney Kıbrıs’ta geçen salı günü düzenlenen üçlü zirve (Güney Kıbrıs-Yunanistan- İsrail) sonrasında yapılan açıklamaların “kısmen yanıltıcı” olduğu savunuldu.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, “Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, muhtemelen İtalya tarafından 2018 içerisinde yapılmasına karar verilmiş veya anlaşmaya varılmış olabilecek şey sadece, Yunan-İtalyan konsorsiyumu Poseidon (DEPA isimli Yunan ve Edison isimli İtalyan şirketi) ve bu arada katılabilecek diğer şirketler tarafından boru hattı inşası olanaklarına dair devletler arası anlaşmadır” dedi ve bunun ötesinde doğal gazı taşıyacak boru hattının inşası için 2018’de bir anlaşma imzalanmasının söz konusu olmadığı öne sürüldü.

Politis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu “kısmen yanıltıcı açıklama ve haberleri” dikkate alarak tepki gösterdiğini ve boru hattını “barışa değil, taksime giden yol” olarak nitelediğini, böylece “yanıltıcı açıklamaların kurbanı olduğunu” iddia etti.

Politis “Akıncı Acele Etti… 2018! İçerisinde East Med (Anlaşması) İmzalanmasına Dair Haberlere İnandı” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın East-Med’in bir barış projesi olmadığı açıklamasını önceki gün yayınlanan haberler üzerine yaptığını öne sürdü.

Gazete İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki zirve sonrasında, “Doğu Akdeniz’den doğal gazı Yunanistan, İtalya ve diğer Avrupa pazarlarına taşıyacak boru hattının inşası konusunda 2018 içerisinde anlaşma imzalanabileceği” haberi yayımlandığına dikkat çekti.

Okurlarına, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, East-Med inşasının barışa değil taksime giden yol olduğu, hiç kimsenin Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi dışarıda tutarak Ada bölgesindeki barış ve istikrara katkıda bulunamayacağı, bu meselenin ortak çıkar temelinde yönetilmesinin daha makul, doğal gazın Türkiye üzerinden nakledilmesinin de daha ucuz ve süratli olacağı açıklamasını da aktardı.

Haberde “Gerçekte, East-Med boru hattı inşa edilip edilmeyeceği kararının 2018’de değil çok daha sonra alınmasının söz konusu olduğu” öne sürülerek şu iddialara yer verildi:

“Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, muhtemelen İtalya tarafından 2018 içerisinde yapılmasına karar verilmiş veya anlaşmaya varılmış olabilecek şey sadece, Yunan-İtalyan konsorsiyumu Poseidon (DEPA isimli Yunan ve Edison isimli İtalyan şirketi) ve bu arada katılabilecek diğer şirketler tarafından boru hattı inşası olanaklarına dair devletler arası anlaşmadır.”

“East-Med ile ilgili devletler arası anlaşmanın, Afrodit yatağından Intku’daki (Mısır) doğal gaz sıvılaştırma terminallerine doğal gaz taşıyacak boru hattı konusunda Güney Kıbrıs ile Mısır arasında ‘tezgahta bulunan’ devletler arası anlaşma kadar önemli olduğunu” savunan gazete “Kısacası, şirketlerin, boru hattını inşa etmeye karar vermeleri halinde izlemeleri gereken hukuki çerçeveyi belirleyen anlaşmadır” ifadesini kullandı.

Mısır’a gidecek boru hattı konusunda Rum Yönetimi tarafından sunulan projeye Avrupa Komisyonu’nun yetkili müdürlüğünün kararının birkaç hafta içerisinde beklendiği belirtilen haberde şunlar da kaydedildi:

“East-Med için de AB tarafından 35 milyon Euro ile kısmen finanse edilecek detaylı teknik-ekonomik inceleme (FEED) yapılması beklemede. FEED raporu boru hattının, doğal gazın rekabet edebilir fiyatta taşınmasını sağlayabileceğini gösterirse, sıra konsorsiyumun ve İsrail’den ve/veya Kıbrıs’tan şirketlerin bu perspektifin çıkarlarına olup olmadığını ve talip olup olmayacaklarını görüşmesine gelecek. O zamana kadar da Kıbrıs sorununda birçok şey netleşmiş olacak.”

Rum basını dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Çipras ve Netanyahu ile görüşmesinin ardından “Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz götürülmesini öngören East-Med projesine ilişkin devletler arası anlaşmanın 2018 yılında imzalanması hedefiyle kararlılıkla çalışma taahhütlerini yinelediklerini” açıkladığını ve “anlaşmanın imzalanması için çalışmalara başlanması kararı alındığını” yazmıştı.

Alihtia Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamasını “‘East Med Barışa Giden Yol Değil’.. Mustafa Akıncı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yunanistan ve İsrail İle East Med Boru Hattı İnşasına İlişkin Ortak Planından Rahatsız. Enerji Konularında Türkiye’nin By Pass Edilmesinin Kıbrıs Sorununa Da Yardımcı Olmadığını Düşünüyor” başlık ve spotuyla okurlarına aktardı.

Haravgi “Kıbrıslı Türklerin Doğal Gazın Dışında Tutulması Taksime Hizmet Eder… Akıncı BM’yi Barışı Makul Yöntemle Desteklemeye Çağırıyor” ve Fileleftheros “Her Şey Türkiye İçin… Mustafa Akıncı Yine Ankara’nın Temsilcisi Olarak Çalıştı…. Kıbrıs Doğal Gazında Ankara’ya Eşit Hak Veriyor” başlığını kullandı.

(ŞA/HÖ)

