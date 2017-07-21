Akıncı İle Yıldırım’ın Açıklamaları, Erdoğan’ın Mesajı Rum Basınında Da Yer Buldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde yapılan etkinliklerdeki açıklamaları ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı Rum basınında da yer buldu.

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde yapılan etkinliklerdeki açıklamaları ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı Rum basınında da yer buldu.

Rum basını 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Erdoğan, Kıbrıslı Türklerin İzolasyonunun Hukuki Zeminin Bulunmadığını Söylüyor - Seyirci Kalmayacaklar” başlıklı haberinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mesaja yer verdi.

Gazete haberinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıt özel defterinde yer alan ifadelerini de aktardı.

Türk yetkililerin, 20 Temmuz dolayısıyla, sözlü yaylım ateşine tuttuklarını, Crans-Montana’daki başarısızlığı Kıbrıs Rum tarafının çözümü ileriye götürme isteksizliğiyle ilişkilendirdiklerini yazan gazete, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının sonsuza dek çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci olmayacağı” şeklindeki sözlerini aktardı.

Alithia gazetesi TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın, dünkü törenler çerçevesinde yapmış olduğu açıklamaları “Tayvanlaşma Hedeflerini Ortaya Koydu” başlığıyla verdi.

Gazete TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını ise “Türkiye Seyirci Kalmayacak” şeklinde aktardı.

Fileleftheros gazetesi “İleriki Adımları Kısaca Açıkladı - Türk Tarafı Kıbrıs Sorunundaki İleriki Adımlarının İlk Tadını Verdi” başlıkları altında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın açıklamaları ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajına yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca Türk tarafının, Kıbrıs Rumlarının uzlaşmazlığı üzerinde, herhangi bir faaliyeti desteklemek veya haklı çıkarmak için Kıbrıs sorunundaki ilk adımları kısaca açıklamaya başladığını savundu.

Haravgi gazetesi ise Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarını “Yıldırım’ın Provoke Açıklamaları” başlığı altında verdi.

YILDIRIM’IN ENERJİ KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARINA YANIT

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon için araştırma yapılmasına yönelik hareketlerin zamansız ve tehlikeli olduğu ayrıca Ankara’nın Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edeceği” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’ye yönelik en iyi yanıtın, enerji planlamalarına ilişkin az laf, ciddiyet, soğukkanlılık ve alçak tonlar olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi’nin planlamalarının, normal bir şekilde hayata geçirileceğini söyleyen Hristodulidis, 11’inci parsele ilişkin faaliyetlere ilişkin olarak her şeyin planlandığı gibi gittiğini söylemelerinin mümkün olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, bugün, KKTC’de sahip olduğu role ilişkin olarak Hristodulidis, mesajın net ve Kıbrıslı Türklere yönelik olduğunu, Kıbrıslı Türklerin iç meselelerine dahil olma niyeti olmaksızın, Kıbrıslı Türklerin, geleceklerini nasıl düşledikleri konusunda -Türkiye ile mi yoksa AB üyesi birleşik bir devletle mi- karar verme zamanının geldiğini düşündüklerini savundu.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğunun, Türkiye’ye mutlak bağımlılık veya birlikte yürüme içerisinde geleceklerinin olmayacağını anladığına inanmak istediğini de ileri sürdü.

(FK/HA)