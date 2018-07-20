Akıncı ve Özersay’ın açıklaması Rum basınında….

“KOPTUĞU YERDEN DEVAM ETMESİNİ İSTEMİYOR, YENİ BİR PROSEDÜR İSTİYORLAR”



KAMMENOS: “YUNANİSTAN UZAK DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamalar Rum basını tarafından, “Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesini istemiyor” yorumuyla aktarıldı.

Fileleftheros Akıncı ve Özersay’ın açıklamalarından yaptığı geniş alıntıları “Yeni Prosedür İstiyorlar… Akıncı ve Özersay Müzakerelerin Koptuğu Yerden Devamına Hayır Diyorlar… İşgal Lideri Attila’yı ‘Kurtarıcı’ Olarak Lanse Etti” başlık ve spotlarıyla manşetten, “Kendi Ölçülerine Göre Prosedür” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Diğer gazeteler Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasına şu başlıklarla yer verdi:

Alithia “Mustafa Akıncı: Çözüm, Herkesin İradesini Gerektirir… Fırsatlar Değerlendirilmedi… Sonu Gelmez Prosedüre Hayır”

Haravgi “Çözüme Varılması En İyi Sonuç Olurdu… Akıncı: ‘Sayın Lute Yeni Bir Daimi Danışman Değil, Yeni Bir Espen Barth Eide Değil’”

Politis “Mustafa Akıncı… Çaba Sürecek”

PANOS KAMMENOS

Aynı gazete “Yunanistan Uzak Değil” başlıklı haberinde 21 Temmuz 1974 sabahı Yunan komandoları getirmek için Girit’in Suda hava üssünden kalkan ve büyük bir gizlilikle Ada’ya gelen ancak “dost ateşi” ile vurulan ve düştüğü yere gömülen “Noratlas” tipi askerî nakliye uçağında ölenler için düzenlenmekte olan etkinliklere katılmak üzere Rum tarafında bulunan Yunanistan Millî Savunma Bakanı Panos Kammenos’un dün yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Yunan komandoların Kıbrıs’a getirilmesi maksadıyla düzenlenen “Niki” (Zafer) kod adlı operasyon anısına “Stelios Mavrommatis” kışlasında bir tema-müze oluşturuldu. Müzenin açılışı dün, “Niki” operasyonuna katılıp hala hayatta olanlar ve Yunanistan Millî Savunma Bakanı Kammenos’un da katılımıyla yapıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada “Tek birimiz dahi henüz hayattayken kimse ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü reddedemez” diyen Kammenos, operasyona katılıp halen hayatta olan Yunan komandolara hitaben “Yunan askerler Helen milletinin var olduğu her yerde mücadele ediyor. Geleneği devam ettiriyor ve ister burada Kıbrıs’ımızda olsun, ister ana vatan Yunanistan’da, Helen halkına, Helen milletine Helen Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü tehdide karşı hazır olduğunu teyit ediyorlar” dedi.

Panos Kammenos devamla “Kıbrıs uzak değil. ölenlerin ve bugün burada olanların anısına bütün gerçeği açıklamak zorundayız. Gerçek belki bazıları için zor olabilir. Ama bu yüzden, yeminine sadık kalmayanların bu yönlerini aydınlatmayıp Helen ulusunun tarihini karanlık altında bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Görevde bulunduğu üç buçuk yıldır Yunanistan Milli Savunma Genelkurmaylığı ve Hava, Kara ve Deniz komutanlıklarıyla birlikte Rum Yönetimi ile işbirliği içerisinde, sözünü ettiği “gerçeği” yeniden ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Kammenos “ulusa 44 yıldır yapılanlar adına büyük bir özür diliyoruz” dedi.

“Niki” operasyonunda “dost” ateşiyle düşürülen ve düştüğü yere (Yunan Askerî Mezarlığı) gömülen “Noratlas” tipi nakliye uçağı önceki yıllarda, gömüldüğü yerden çıkarılmıştı. Geçen haftalar içerisinde Yunanistan’dan aynı tipte yeni bir uçak getirilerek aynı yere monte edildi. Gazete bugün de Yunan Askerî Mezarlığı’nda, 21 Temmuz 1974’te ölen 32 Yunan komandosu için tören düzenleneceğini yazdı.

Fileleftheros Kammenos’un konuşmasını okurlarına “Panos Kammenos’tan Sert Mesaj – Kıbrıs Uzak Değil” başlığıyla aktardı.

