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Akıncı Ve Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

Akıncı Ve Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

05 Ekim 2018 Cuma 08:35
Akıncı Ve Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

SIDDIK: “ÖZERSAY’IN AÇIKLAMASINI KAYDETTİK”

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarına geniş yer verdi.  

Fileleftheros’un “Akıncı’dan Aynı Terane – Müzakerelerde Takvim ve Stratejik Anlaşmada Israr Ediyor - Guterres Çözüm İçin İstek Görmezse Müdahil Olmayacak – UNFICYP’in Askeri Kampının Kaldırılmasını İstedi” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dün Kıbrıs sorunu ve UNFICYP’in Gazimağusa’daki kampı konusunda yaptıkları açıklamalara geniş yer aldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamalarında bilindik tezlerini yinelediği yorumunda bulunurken, Özersay’ın ise UNFICYP’in Gazimağusa’daki askeri kampının kaldırılması talebini dile getirdiği belirtildi.

Gazetede ayrıca BM Barış Gücü Kıbrıs Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın, Özersay’ın söz konusu talebine ilişkin dün yaptığı açıklamayla ilgili “kaydettik” değerlendirmesi de yer aldı. “Kudret Özersay’ın açıklamasını gördük ve kaydettik” şeklinde konuşan Sıddık’ın konu hakkında başka bir şey söylemediği kaydedildi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Mustafa Akıncı Barikatlar Konusunda: Açılış Tarihini Anastasiadis’le Görüşeceğim – Özersay’ın BM’den Talebi: UNFICYP’in Mağusa Karaolos’dan Uzaklaştırılması” başlıkları altında verdi.

Gazete, Akıncı’nın açıklamalarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le önümüzdeki günlerde Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konularını görüşeceğini söylediğini ancak bu görüşmenin yüz yüze mi yoksa telefonla mı yapılacağını netleştirmediğini yazdı.

Haberde Özersay’ın açıklamasına da değinilerek, Özersay’ın, BM Barış Gücü’nin Gazimağusa’nın merkezinde “Karaolos” bölgesinde bulunan ve Türkçe’de “Stefanik” ismiyle adlandırılan askeri kampın başka yere taşınmasını istediği vurgulandı.

Haravgi ise konuya ilişkin haberlerini: “Barikatlar Önümüzdeki Günlerde Açılabilir – Özersay UNFICYP’in Askeri Kampının Uzaklaştırılmasını İstedi” başlıkları altında verdi.

Son Güncelleme: 05.10.2018 12:12
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