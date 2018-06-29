Akıncı ile Erhürman arasındaki haftalık rutin görüşme Rum basınında

Derinya, Aplıç kapıları ile KKTC’deki Maronitler konusunun geniş şekilde ele alındığı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın dün gerçekleştirilen haftalık rutin görüşmeleri Rum basınında da yer aldı.