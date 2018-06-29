Akıncı ile Erhürman arasındaki haftalık rutin görüşme Rum basınında

Derinya, Aplıç kapıları ile KKTC’deki Maronitler konusunun geniş şekilde ele alındığı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın dün gerçekleştirilen haftalık rutin görüşmeleri Rum basınında da yer aldı.
Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Derinya Barikatı Konusunda Topu Attı” başlığıyla verirken, Başbakan Tufan Erhürman’ın Derinya sınır kapısının faaliyete geçmesine ilişkin topu Kıbrıs Rum tarafına attığını yazdı.
Alithia gazetesi “Derinya ve Aplıç Konusunda Kıbrıslı Türkler: Çalışmalar Tamamlamadan Önce Kapıyı Açmaya Hazırlar”, Haravgi gazetesi ise “Sınır Kapılarının Açılması” başlığını kullandı.