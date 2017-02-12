Güney Kıbrıs:
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12 Şubat 2017 Pazar 07:06

Akıncı: “Bir Çözüm İki Evet”

Akıncı: 'Bir Çözüm İki Evet”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çözüm sonrasında Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlük tanınmasıyla ilgili Kıbrıs Türk teziyle ilgili açıklamalarda bulunduğu haber verildi. Akıncı’nın ayrıca “bir çözüm iki evet” dediği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi, manşetinde, Akıncı’nın Politis ve Yeni Düzen gazetelerine röportaj verdiğini belirtti ve haberi şu başlık ve spotlarla aktardı:

“Mustafa Akıncı Röportajı ve Mesele Kıbrıs Sorunu… Bir Çözüm İki Evet… Neden Garantiler… Türkiye’nin Kıbrıs sorununun Çözülmesiyle AB’ye Arka Kapıdan Girmesini İstemiyoruz… 4 Temel Özgürlükten 3’ü Türkiye İçin, Gümrük Birliği Aracılığıyla Tesis Edilmiştir… Açıkta Kalan 8-10 Konu Var ve Bunlarda Yakınlaşma Arıyoruz, Geriye Kalanlara Cenevre’de Bakacağız”

Gazete Akıncı’nın “Neden Garantiler?” sorusuna verdiği cevabı da manşet bölümünden okurlarına şu ifadelerle aktardı:

“İnanın bana, mesele rakam değil, askerin varlığı psikolojiktir. Garantiler caydırıcı unsur olarak işleyecek. Geçen defa Makarios Anayasa’yı değiştirmek istedi.  Bu sefer, federal çözüme itiraz eden ve üniter devletin dönüşümünü değil devamını isteyen bazı siyasi çevrelerin güçsüzleştirmek istemeyeceği güvencesini kim verecek? (Bu siyasi çevreleri) küçümsememeliyiz ve onları, çözümden sonra Anayasa’yı  değiştirmeye çalışmaktan caydıracak bir şey olmalı.  Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun bakış açısı, (caydırıcı) unsurun Türkiye’nin bir şekilde kalmasıdır.”

Gazete Akıncı’nın Kıbrıs Türk tarafını, Türk askerinin kalmasını istememesi  için güvenlik konusunda neyin tatmin edeceği sorusuna tek kelimeyle “zaman” cevabını verdiğine ve “Türk askerinin 15 yıllık bir süre kalması, çözümün işleyebilirliğinin güvenceye alınması fırsatı vereceğini ve Kıbrıslı Türklerle Rumlara, aralarındaki işbirliğinin her ikisi için de faydalı olduğunun yerleşmesi için yeterli olacağı” izahında bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete Akıncı’nın şu sözlerini de öne çıkardı: “Kıbrıs’ta bir çözüm arıyoruz ancak bunu başarabilmek için iki EVET’e gerek olduğunu anlamalıyız”, “ 80 milyon Türkün serbest  ikametinden söz etmiyoruz.

Kıbrıs bu rakamı konuk edemez”, “Harita  sunma konusunda, Toprak oranı konusunda katkımız büyüktü.”

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