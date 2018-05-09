Akıncı Anastasiadis’in Annesinin Cenaze Törenine Çelenk Gönderdi!



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazar günü hayatını kaybeden annesinin dün defnedildiği ve cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından çelenk gönderildiği bildirildi.



Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’daki “Ayios Nikolas Kilisesi”nde düzenlenen cenaze töreninde Anastasiadis’in ve iki kardeşinin taziyeleri kabul ettiğini kaydederken, cenaze törenine Rum Bakanlar Kurulu üyeleri, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, devlet yetkilileri, yerel yönetim temsilcileri ve halkın katıldığını da yazdı.



