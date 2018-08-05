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AKEL’de Avrupa Parlamentosu seçimleri hazırlığı

AKEL’de Avrupa Parlamentosu seçimleri hazırlığı

05 Ağustos 2018 Pazar 07:36
AKEL’de Avrupa Parlamentosu seçimleri hazırlığı

KIBRISLI TÜRKLERİN DE OY PUSULASINA DAHİL EDİLMESİ DÜŞÜNCESİ 
AKEL’in, hazırlıklara eylül sonu başlayacağı 26 Mayıs 2019’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir Kıbrıslı Türk’ün de oy pusulasına dahil edilmesi konusunu ciddi ciddi düşündüğü ifade edildi. 
Politis gazetesi, “AKEL’de, Avrupa Oy Pusulası İçin İlk Düşünceler ve Siyasi Kulisler” başlıklı haberinde, AKEL Merkez Komitesi’nin kararı uyarınca, Avrupa Parlamentosu seçimleri oy pusulasına ilişkin tartışmalara eylül sonunda, ekim başında başlayacağını yazdı. 
AKEL’in, kasım ayı sonuna kadar parti grupları toplantılarını tamamlaması gerektiğini yazan gazete, yıl sonunda ise 6 kişilik oy pusulasını da elinde bulundurmayı hedeflediğini belirtti. 
AKEL liderliğinin, bir Kıbrıslı Türk’ün oy pusulasına dahil edilmesi ihtimalini ciddi şekilde ele alma niyetinde olduğunu belirten gazete, partinin, güvendiği sol kanattan 2 Kıbrıslı Türk siyasetçinin ismi üzerinde durduğunu yazdı. 
Habere göre, AKEL, eylül ayı içerisinde, bunlardan bir tanesini oy pusulasına dahil etme hedefiyle söz konusu 2 Kıbrıslı Türk siyasetçiyle ağız yoklamaya veya görüşmelere başlamayı da planlıyor. 
 

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Son Güncelleme: 05.08.2018 10:47
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