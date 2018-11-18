Akel Yeorgiadis’in Osadchiy’yi Sert Üslupla Cevaplamasını Eleştirdi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 (.): Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in, Rum Merkez Bankası’nın genelgesi nedeniyle binlerce Rus’un Güney’deki banka hesaplarını ve şirketlerini kapatıp gittiğini, binlercesinin de aynı şeyi yapmayı düşündüğü açıklamasına Rum Maliye Bakanı’nın “Biz Avrupa’ya aitiz, hiçbir yabancı büyükelçi bizi yargılayamaz” diyerek karşılık vermesi üzerine AKEL Anastasiadis hükümetini eleştirdi.

Haravgi ve Alithia’nın haberine göre, AKEL tarafından yayımlanan açıklamada, “Anastasiadis-DİSİ hükümeti Kıbrıs-Rus siyasi ve ekonomik ilişkilerine Maliye Bakanı’nın dediği gibi çok önem veriyorsa, tepkisi farklı olmalıydı. Hükümet Kıbrıs-Rusya ilişkilerine böyle mi değer veriyor” denildi.

Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun imzasını taşıyan açıklamada, Anastasiadis hükümetine “AB üyesi bir devlet olduğumuza göre hükümetin, Kıbrıs’ın yönelişi (yönü) Avrupa’yadır açıklamasının gerçek hedefi nedir? Hükümet, AB içerisinde hakim olan, Rusya düşmandır anlayışına tam uyum mu sağlıyor?” soruları yöneltildi.

Güney Kıbrıs’ın uluslararası standartları ve yükümlülüklerini uygulamak zorunda olduğuna AKEL’in de katıldığına işaret edilen açıklamada, “ancak Kıbrıs’tan kaçan Rus sermaye ve şirketleri nasıl oluyor da Almanya gibi başka AB ülkelerine gidiyor? oradaki kriter ve standartlar farklı mı? Oluşan durum Kıbrıs-Rusya ilişkilerini nasıl etkiliyor? Rus sermaye ve şirketlerin kaçması Kıbrıs ekonomisini nasıl etkiliyor?” sorularına da yer verildi.

(ŞA/HA)

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