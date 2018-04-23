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Akel Papafotis’in “onurlandırılacak” Olmasından Rahatsız

PAPAFOTİS “EOKA-B’NİN İSTİHBARAT SORUMLUSU, EOKA’NIN KARPAZ BÖLGE SORUMLUSU VE VATANA İHANET İNFAZLARINDAN SORUMLU”

Akel Papafotis’in “onurlandırılacak” Olmasından Rahatsız

PAPAFOTİS “EOKA-B’NİN İSTİHBARAT SORUMLUSU, EOKA’NIN KARPAZ BÖLGE SORUMLUSU VE VATANA İHANET İNFAZLARINDAN SORUMLU”

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:33
Akel Papafotis’in “onurlandırılacak” Olmasından Rahatsız

PAPAFOTİS “EOKA-B’NİN İSTİHBARAT SORUMLUSU, EOKA’NIN KARPAZ BÖLGE SORUMLUSU VE VATANA İHANET İNFAZLARINDAN SORUMLU”

Lefkoşa, 23 Nisan 18 (.): AKEL, “Korona Viotis”in yazdığı ve Fotis Papafotis’in  anlatıldığı kitabın Yunanistan’daki “Kıbrıs Evi”nde tanıtılacak ve Papafotis’in onurlandırılacak olmasının Anastasiadis-DİSİ hükümeti ile Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı hakkında büyük soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

Haravgi AKEL tarafından yayımlanan ve “Hükümet ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı Cevap Vermek Zorunda” başlığıyla aktardığı açıklamada, Fotis Papafotis’in kim olduğunun çok iyi bilindiğine, keza otobiyografisinde kendisinin (Papafotis) de EOKA- B’nin istihbarat sorumlusu, EOKA-B’nin siyasi organı olan ESEA’nın da genel organizatörü olduğunu beyan ettiğine dikkat çekti.

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Papafotis’in Kostas Yennaris isimli gazeteciye verdiği söyleşide, EOKA-B’nin kurulduğu 1971’den önce Atina’da Grivas ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs’ta iktidarın ele geçirilmesini önerdiğini açıkladığı belirtilen açıklamada, Papafotis’in 1955-59 döneminde EOKA’nın Karpaz bölge sorumlusu olduğu, o dönemde Karpaz’da vatana ihanet suçlamasıyla infazlar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Ulusun Çağdaş Kabusları KKE ve AKEL” isimli kitapta da “Karpaz bölge’de yapılan infazların sorumluluğunu tamamen üstleniyorum” ifadesinin yer aldığına işaret edilerek, “Yani, Meniku’nun, Yasumi’nin, Petro’nun, Tofari’nin infazından sorumludur. Bu adam Anastasiadis-DİSİ hükümetinin ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın  katkısıyla onurlandırılacak” denildi.

AKEL Anastasiadis iktidarının, Papafotis gibi insanların kin ve ikilik saçması ve Türkiye’nin Ada’ya müdahale etmesini gündeme getiren eylemlerde bulunmuş olmasını dikkate almadığına dikkat çekti. 

(ŞA/HÖ)

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