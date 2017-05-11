Akel Milletvekili Aristos Damianu Tehdit Ediliyor

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : AKEL Milletvekili Aristos Damianu’nun, ölüm tehdidi alması üzerine Rum polisine şikayette bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi AKEL Milltevekili Aristos Damianu’nun, ölüm tehdidi aldığı yönünde Rum polisine şikayette bulunduğunu bununla birlikte korunması için güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.

Gazete tehdit olayının, Rum Meclisi’nde, DİSİ’nin “okullarda kutlanan yıldönümlerinin düzenlenmesi yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak, Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin” önerisinin kısa bir süre önce ele alınması sırasında AKEL ile ELAM milletvekilleri arasında yaşanan olayla alakalı olduğunun da düşünüldüğünü belirtti.

Gazete Aristos Damianu’nun direkt olarak söz konusu olaya müdahil olmadığını buna bağlı olarak tehdidin siyasi kimliğiyle alakalı olmamasının da ihtimal dışı bırakılmadığını yazdı.

(FK/HÖ)