Akel Merkez Komitesi Kültür Bürosu İle Mağusa İnisiyatifi Şiir Gecesi Düzenliyor





Lefkoşa, 4 Eylül 18 : AKEL Merkez Komitesi Kültür Bürosu ile Mağusa İnisiyatifi’nin, 21 Eylül tarihinde, Gazimağusa’daki Martinengo Burcu’nda (Çifte Mazgal) şiir gecesi düzenleyeceği belirtildi.Politis gazetesi, şiir gecesinin şair Theodosis Pieridis’e ithafen gerçekleştirileceğini yazdı.Habere göre, 21 Eylül saat 20:00’de gerçekleştirilecek gecede AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Mağusa İnisiyatifi Başkanı Serdar Atay’ın konuşma yapması bekleniyor.(FK/HÖ)