banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93885
ALTIN
209.269
DOLAR
5.3290
STERLİN
6.8562
EURO
6.0854
Bugün bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gönyeli'de Karasalih çifti ölü bulundu
Son Dakika
GÖNYELİ'DE KARASALİH ÇİFTİ ÖLÜ BULUNDU
Gazimağusa bir yiğidini kaybetti
GAZİMAĞUSA BİR YİĞİDİNİ KAYBETTİ
Cebeci kaldığı odayı mahvetmiş
CEBECİ KALDIĞI ODAYI MAHVETMİŞ
banner282

Akel, Kıbrıs Sorununda Uyardı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): AKEL, Kıbrıs sorununda içerisinde bulunulan dönemin, müzakerelerin yeniden başlamasının koşullarının oluşması bakımından büyük önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Akel, Kıbrıs Sorununda Uyardı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): AKEL, Kıbrıs sorununda içerisinde bulunulan dönemin, müzakerelerin yeniden başlamasının koşullarının oluşması bakımından büyük önem taşıdığı uyarısında bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Akel, Kıbrıs Sorununda Uyardı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): AKEL, Kıbrıs sorununda içerisinde bulunulan dönemin, müzakerelerin yeniden başlamasının koşullarının oluşması bakımından büyük önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL’den yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin her iki taraftan da, müzakerelerin yeniden başlamasına imkan verecek referans noktalarının belirlenmesi için çalışmalarını beklediği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, “Türk tarafının tutumunun ne olacağını bilemeyeceğini ancak her türlü imkanı değerlendirmekle yükümlü olduğu” dile getirildi.

(SB/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis İle Pavlopulos Eoka’cı Matsis’e Ait Büstün Açılışını Yaptı
Anastasiadis İle Pavlopulos Eoka’cı Matsis’e Ait Büstün Açılışını Yaptı
İki Katlı Kırmızı Otobüsler Limasol’a Da Geldi
İki Katlı Kırmızı Otobüsler Limasol’a Da Geldi
Denya’da Gerginlik İddiası
Denya’da Gerginlik İddiası
Panayias Kanakarias mozaiği iade edildi
Panayias Kanakarias mozaiği iade edildi
Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon Ve Medya Bakanı Nikos Pappas Bugün Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon Ve Medya Bakanı Nikos Pappas Bugün Güney Kıbrıs’ta
Hristodulidis Brüksel’de
Hristodulidis Brüksel’de
Neofitu Abd Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon İle Görüştü
Neofitu Abd Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon İle Görüştü
Akel Yeorgiadis’in Osadchiy’yi Sert Üslupla Cevaplamasını Eleştirdi
Akel Yeorgiadis’in Osadchiy’yi Sert Üslupla Cevaplamasını Eleştirdi
Disi’nin Ubp Ziyareti Rum Basınında
Disi’nin Ubp Ziyareti Rum Basınında
Nikolas Papadopulos: “Kıbrıs sorununda Tasos dışında hepsi başarısız”
Nikolas Papadopulos: “Kıbrıs sorununda Tasos dışında hepsi başarısız”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim