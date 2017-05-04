Akel Heyeti Küba’da

AKEL’den bir heyetin Küba’nın başkenti Havana’da temaslarda bulunmakta olduğu haber verildi.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : AKEL’den bir heyetin Küba’nın başkenti Havana’da temaslarda bulunmakta olduğu haber verildi.

Simerin gazetesi yapılan açıklamaya göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu önderliğindeki heyetin, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Rogelio Sierra, Küba Emekçiler Merkezi Genel Sekreteri Ulises Guilarte Necimiento ve Küba Ulusal Meclisi Başkanlığı heyetiyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre temaslarda Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Güney Kıbrıs ile Küba arasındaki ilişkiler ele alındı.

(HC/HÖ)