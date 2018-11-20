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Akel Genel Sekreteri Kiprianu Ankara’da Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüşecek

Lefkoşa, 20 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir etkinlik için Ankara’da bulunacağı 23 Kasım Cuma günü, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. 

Akel Genel Sekreteri Kiprianu Ankara’da Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüşecek

Lefkoşa, 20 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir etkinlik için Ankara’da bulunacağı 23 Kasım Cuma günü, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. 

20 Kasım 2018 Salı 08:43
Akel Genel Sekreteri Kiprianu Ankara’da Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüşecek
Lefkoşa, 20 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir etkinlik için Ankara’da bulunacağı 23 Kasım Cuma günü, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. 
Politis gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) organize edeceği “Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz Jeopolitiği” konulu konferansa katılacağını ve burada Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında konuşacağını yazdı.
Rum Haber Ajansı’nın haberine atıfta bulunan gazete, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aynı etkinlikte yer alacağını belirtti. 
Habere göre AKEL’den bir kaynak, Kiprianu’nun, konferansın ardından TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin beklendiğini teyit etti. 
Gazete aynı bilgilere dayanarak Kiprianu’nun Ankara öncesinde Perşembe günü ise Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşeceğini de yazdı.
Haberde ayrıca, Kiprianu’nun Ekim ayı sonunda düzenlediği basın toplantısında TEPAV toplantısı için davet aldığını söylediği, Kasım ayı başında ise “Astra”ya yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme ayarladığını açıklamasına karşın,  DHA’nın (Demirören Haber Ajansı) da, Çavuşoğlu- Kiprianu görüşmesi haberine yer verdiği belirtildi. 
Habere göre Kiprianu aynı açıklamaları içerisinde Aralık ayı başında, Kıbrıs sorunuyla ilgili BM yetkilileriyle görüşme yapmak için partiden bir heyetin New York’a gideceğini de açıklamıştı.
Öte yandan Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya Ankara ziyaretinde AKEL\'in Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis’in de eşlik edeceğini yazdı. 
Kiprianu-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son Ulusal Konsey toplantısında bilgilendirildiğini yazan gazete, bilgilere atıfta bulunarak, Anastasiadis’in, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na özellikle bir mesaj göndermeyi talep etmediğini belirtti. 
Habere göre AKEL, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmeye önem vermekle birlikte Kıbrıs sorununda ve özellikle son dönemlerde duyulmakta olan konfederasyon çözümü veya Kıbrıs’ta iki devlete ilişkin Türk düşünceleri konusunda Türk diplomasisinin nasıl hareket edeceğine dair görüşe sahip olmak istiyor.
(FK/GÜL) 

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