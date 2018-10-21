Akel Genel Sekreteri Andros Kiprianu İle Söyleşi



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Politis gazetesine verdiği söyleşide genel olarak Kıbrıs sorunundan bahsetti.

Politis gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, söyleşisi sırasında, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunun, son aylardaki ilerleme eksikliğinden net bir şekilde bahsettiğini, bunun, kendilerini düşündürmesi gereken bir unsur olduğunu söyledi.

Kiprianu, 1974 yılından beridir, önceliklerinin, sadece müzakereler aracılığıyla gelecek olan Kıbrıs sorununun çözümü olduğu konusunda uzlaşmaya vardıklarını, ancak müzakerelerin olmaması durumunda çözüme yaklaşamayacaklarını belirtti.

Türkiye’nin uzlaşmaz olduğunu da savunan Kiprianu, kendi taraflarının görevinin Türkiye’yi işbirliğine itmek olduğunu ileri sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlamasını amaçlayan inisiyatifleri üstlenme kararlığına sahip olduğunun görülmediğini, bu konuda olumlu belirtiler göstermediğini belirten Kiprianu, Anastasiadis’in planlama ve programlama olmaksızın derme çatma, tehlikeli bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

“Anastasiadis’in perde gerisinde iki devleti ele alıp almadığı” şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu, bunun birçok kişi tarafından söylendiğini, siyasi kişilerden bu düşüncenin Anastasiadis tarafından çok kez ortaya konulduğunu duyduğunu söyledi.



(FK/ŞEB)

