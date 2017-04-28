Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Akel’den Başkan Adayı Arayışı

AKEL’in, henüz isim belirlememekle beraber, Rum Başkanlık seçimlerine ilişkin sürece dün girdiği belirtildi.

Akel'den Başkan Adayı Arayışı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : AKEL’in, henüz isim belirlememekle beraber, Rum Başkanlık seçimlerine ilişkin sürece dün girdiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Polit Büro’nun dün gerçekleştirdiği 5 saatlik görüşme çerçevesinde, Rum Başkanlığı için aranacak adaya yönelik çerçeveyi belirlendiğini yazdılar.

Toplantı çerçevesinde, masaya herhangi bir ismin gelmediğini yazan gazete AKEL tarafından belirlenen çerçevenin katı olduğunu belirtti.

Gazete AKEL’in, partinin, Kıbrıs sorunu ve ekonomi gibi üst düzeydeki konulardaki görüşleriyle örtüşen bir aday arayışı içinde olacağını yazdı.

Habere göre olası adaylarla ilgili temasların, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Küba ziyaretinden dönüşünün ardından başlaması bekleniyor.

(FK/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçırılan Kız Çocuğu Henüz Bulunamadı Kaçırılan Kız Çocuğu Henüz Bulunamadı
Öğrenciler İçin İki Toplumlu Program Öğrenciler İçin İki Toplumlu Program
Edek Seçime Gidiyor Edek Seçime Gidiyor
Edek Başkanı Sizopulos İle Disi Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs Konulu Açıklamalar Edek Başkanı Sizopulos İle Disi Başkanı Neofitu’dan...
Bazı Diko’lular Partilerinin Başkanlık Seçimlerindeki İşbirliğine Tepkili Bazı Diko’lular Partilerinin Başkanlık Seçimlerindeki...
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Kaçırılan Kız Çocuğu Henüz Bulunamadı

Haberi Oku