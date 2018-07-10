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Akel’den 15-20 Temmuz “kınama-anma” Etkinlikleri

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.):  AKEL, “kara yıldönümleri”  diye nitelediği 15 Temmuz 1974’te, “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” III. Makarios’a darbeyi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nı kınamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Akel’den 15-20 Temmuz “kınama-anma” Etkinlikleri

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.):  AKEL, “kara yıldönümleri”  diye nitelediği 15 Temmuz 1974’te, “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” III. Makarios’a darbeyi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nı kınamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

10 Temmuz 2018 Salı 08:10
Akel’den 15-20 Temmuz “kınama-anma” Etkinlikleri
Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.):  AKEL, “kara yıldönümleri”  diye nitelediği 15 Temmuz 1974’te, “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” III. Makarios’a darbeyi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nı kınamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Haravgi’nin haberine göre “anı ve onur etkinlikleri”  kapsamında, 18 Temmuz Çarşamba günü Eğlence’de, baş konuşmacının AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu olacağı bir etkinlik düzenlenecek. Konuşmanın ardından sanatsal etkinlikler yer alacak.
15 Temmuz Pazar günü ise, darbe sırasında EOKA-B’ciler  tarafından öldürülen Larnakalı 4 “demokrasi şehidi” için anma töreni düzenlenecek.  Yaşları 14 ile 46 arasında değişen 4 Rum anısına Larnaka’daki Ay. Yanni Kilisesi’nde, pazar ayininin ardından gerçekleştirilecek törende, AKEL Milletvekili ve Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu konuşma yapacak. 
(ŞA/HÖ)
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