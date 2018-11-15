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Akel-bkp Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : AKEL ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) arasında dün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında da yer aldı.

Akel-bkp Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : AKEL ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) arasında dün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında da yer aldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Akel-bkp Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : AKEL ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) arasında dün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında da yer aldı.

Rum basını AKEL-BKP görüşmesi çerçevesinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile BKP Başkanı İzzet İzcan’ın açıklamalarına da yer verdi.

Politis gazetesi haberi “AKEL ve BKP Liderlerden Sorumluluk İstedi” başlığıyla aktarırken Fileleftheros gazetesi “Zaman, Çözüm Bulunması Yönünde Tüketilsin-AKEL ve BKP İki Lidere, İki Kesimliliğe Odaklanın Çağrısı” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ise “AKEL Genel Sekreteri’nden İki Lidere Yeni Çağrı-Kıbrıs Sorununun Doğru Çözümü İçin Hazırlanın-İzzet İzcan: Anastasiadis Çözüm Çerçevesi İçin Net Bir Pozisyon Alsın” şeklinde haberi yansıtırken Alithia gazetesi “Derhal Diyalog Başlasın” başlığına yer verdi.

(FK/ÖK)  

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