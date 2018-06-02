Akel Belge Sızdırılması Konusunda Anastasiadis’i Eleştirdi





Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Müzakereci Mavroyannis ile BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Danışmanı Eide arasında, Guterres çerçevesine ilişkin yazışmaların yayınlanmasının AKEL’i ikna etmediğini; partiden yapılan açıklamada belge sızdırılması konusunda Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in suçlandığını yazdı.





Habere göre, AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda devam etmekte olan tehlikeli çıkmazdan kendisinin sorumlu olmadığını kanıtlama çabası içerisinde söz konusu belgeyi basına sızdırmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Lukaidis, sızdırılan söz konusu belgenin “müzakerelerin tutanakları değil, Kıbrıs Rum tarafının değerlendirmeleri olduğunu ve bu belgelerin sızdırılmasının, iç siyasi amaçlara hizmet etmek ve BM ile uluslar arası topluma duyulan inançsızlığı arttırmaktan başka bir şeye yaramayacağını” vurguladı.





Lefkoşa, 2 Haziran 18: Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile BM Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide arasındaki yazışmalar olduğu iddia edilen bazı belgelerin dün Rum basından yer almasına AKEL’den tepki geldi.

Lukaidis ayrıca, Kıbrıs sorununda, yine kendi politikası sebebiyle varılan çıkmazın nasıl aşılacağına bizzat Anastasiadis’in yanıt vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum Vatandaşlar İttifakı ve Çevrecilerden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Rum Vatandaşlar İttifakı’nın açıklamasında, Guterres çerçevesinin nasıl oluştuğunun hikayesinin Rum Ulusal Konsey üyesi tüm partiler tarafından çok iyi bilindiği; çerçevenin garantileri değil şu anki mevcut rejimi ortadan kaldırdığı ve Türkiye’nin garantilerden vazgeçme niyeti olmadığını ortaya koyduğu iddia edildi.

Çevreciler Hareketi ise, Rum hükümetinin kararsızlık göstermesi ve AKEL’in de desteğiyle Guterres çerçevesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “oyuncağı olduğu” iddiasında bulundu.