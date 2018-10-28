Akel Avrupa Parlamentosu Üyesi Takis Hacıyeorgiu İle Söyleşi

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Politis gazetesine söyleşi verdi.

Politis gazetesine verdiği söyleşide, Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini de aktardı.

Hacıyeorgiu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunu, Kıbrıs Rum tarafı açısından, içerisinde Türkiye’den ve arzu edilen çözümden bahseden tek bir kelime olmaması nedeniyle, olumsuz olarak değerlendirdi.

Eksikleri, çok önemli olarak addettiğini söyleyen Hacıyeorgiu, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının, her birinin kendi yöntemleriyle, kalındığı yerden devam etmeye hazır olduklarını söylediklerini, Genel Sekreter’in ise kendilerine “nereden isterseniz oradan başlayın” dediğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda cesur adımlar atmakta istekli olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Hacıyeorgiu, “istediğimiz şeyden korktuğuna inanıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Hacıyeorgiu, Anastasiadis’in cesaretini kaybettiğinin görüldüğünü, belirtilerin, Kıbrıs sorununda ilerlemesi gerektiği inancından vazgeçtiğini söylediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin rolünün, anahtar bir rol olduğuna dikkati çeken Hacıyeorgiu, bunun, Genel Sekreter ile yapılan temaslarda kazanılması gerektiğini ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Nikos Kocias’ın, raporun içeriğinden de anlaşıldığı gibi, bunu başaramadığını ifade etti.

Solun Avrupa’da sorunlarının bulunduğunu, Güney Kıbrıs’ta da bu sorunlara sahip olunduğunu söyleyen Hacıyeorgiu, AKEL temsilcilerinin sabah 5’ten gece yarılarına kadar çalıştığını çok iyi bildiğini, ancak mesajlarının bütünlüklü olarak gitmediğine inandığını, vatandaşların, kulaklarını “sol” karşısında kapattığını belirtti.

Hacıyeorgiu, AKEL’de değişiklikler yapılması gerektiğini, parti içerisinde de bunun ele alındığını bildiğini söyledi.

(FK/HÖ)

