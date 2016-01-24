Akel Ap Üyesi Takis Hacıyeorgiu: "çözümle Akel Kıbrıs Türk Toplumu İçinde Daha Aktif Olmalı"

Lefkoşa, 24 Ocak 16 : AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki çalışmalarını artırması ve ortak bir parti olması gerektiğini ifade etti.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren AKEL AP üyesi Takis Hacıyeorgiu, AKEL’in, çözüm ile birlikte Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki müdahalesini artırması, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan ortak bir Kıbrıs partisine dönüşmesi fikrini düşünmesi gerektiğini belirtti.

Hacıyeorgiu söyleşi sırasında Türkiye’nin AB’ye katılımını “uzak bir hayal” olarak nitelendirdi.

(FK/HÖ)