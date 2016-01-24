Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Akel Ap Üyesi Takis Hacıyeorgiu: "çözümle Akel Kıbrıs Türk Toplumu İçinde Daha Aktif Olmalı"

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki&nbsp;çalışmalarını artırması ve ortak bir parti olması gerektiğini ifade etti.

Akel Ap Üyesi Takis Hacıyeorgiu: "çözümle Akel Kıbrıs Türk Toplumu İçinde Daha Aktif Olmalı"

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki&nbsp;çalışmalarını artırması ve ortak bir parti olması gerektiğini ifade etti.

24 Ocak 2016 Pazar 10:57
Akel Ap Üyesi Takis Hacıyeorgiu: "çözümle Akel Kıbrıs Türk Toplumu İçinde Daha Aktif Olmalı"
banner238

Lefkoşa, 24 Ocak 16 : AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki  çalışmalarını artırması ve ortak bir parti olması gerektiğini ifade etti.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren AKEL AP üyesi Takis Hacıyeorgiu, AKEL’in, çözüm ile birlikte Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki müdahalesini artırması, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan ortak bir Kıbrıs partisine dönüşmesi fikrini düşünmesi gerektiğini belirtti.

Hacıyeorgiu söyleşi sırasında Türkiye’nin AB’ye katılımını “uzak bir hayal” olarak nitelendirdi.

(FK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim