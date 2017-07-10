Akel Ve Siyasi Partilerden Crans-montana Açıklamaları

AKEL ve diğer Rum siyasi partileri Crans-Montana’da gerçekleştirilen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKEL ve diğer Rum siyasi partileri Crans-Montana’da gerçekleştirilen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik karşı saldırıya geçtiğini ve Anastasiadis’in bugünkü Ulusal Konsey toplantısında yanıtlaması gereken sorular olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Habere göre, Lukaidis, “Anastasiadis, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği çerçevenin dışında kaldığını iddia ederken, nasıl olup da Guterres, zirvenin son gününde, sözcüsü aracılığıyla Türkiye’nin çerçeveye bağlı kaldığını açıkladı?” sorusunu gündeme getirdi.

Ayrıca bazı isimsiz AB ve BM kaynaklarının, zirvenin çöküşünden Anastasiadis’i sorumlu tuttuklarına ilişkin haberleri de dile getiren Lukaidis, müzakere olgularının korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum Meclisi Başkanı Dimtiris Şilluris, Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, KS EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Ekologlar Hareketi ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ise çeşitli etkinliklerde yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’yi uzlaşmaz tutum sergilemekle suçladılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, Başpiskopos II. Hrisostomos, İsviçre’deki zirvede yaşananların ardından Anastasiadis’in eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla yaptığı anlaşmayı da geri çekmesi gerektiğini savundu.