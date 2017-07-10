Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:29

Akel Ve Siyasi Partilerden Crans-montana Açıklamaları

AKEL ve diğer Rum siyasi partileri Crans-Montana’da gerçekleştirilen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akel Ve Siyasi Partilerden Crans-montana Açıklamaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

AKEL ve diğer Rum siyasi partileri Crans-Montana’da gerçekleştirilen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik karşı saldırıya geçtiğini ve Anastasiadis’in bugünkü Ulusal Konsey toplantısında yanıtlaması gereken sorular olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Habere göre, Lukaidis, “Anastasiadis, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği çerçevenin dışında kaldığını iddia ederken, nasıl olup da Guterres, zirvenin son gününde, sözcüsü aracılığıyla Türkiye’nin çerçeveye bağlı kaldığını açıkladı?” sorusunu gündeme getirdi.
Ayrıca bazı isimsiz AB ve BM kaynaklarının, zirvenin çöküşünden Anastasiadis’i sorumlu tuttuklarına ilişkin haberleri de dile getiren Lukaidis, müzakere olgularının korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum Meclisi Başkanı Dimtiris Şilluris, Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, KS EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Ekologlar Hareketi ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ise çeşitli etkinliklerde yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’yi uzlaşmaz tutum sergilemekle suçladılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, Başpiskopos II. Hrisostomos, İsviçre’deki zirvede yaşananların ardından Anastasiadis’in eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla yaptığı anlaşmayı da geri çekmesi gerektiğini savundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı
Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı
Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması İstendi Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması...
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm Zor” Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
AKEL Merkez Komitesi çözümden uzaklaşıldığı endişesini dile getirerek, Kıbrıs sorununu yönetme şekli...

Haberi Oku