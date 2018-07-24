AKEL ve EDEK’ten Cuntanın devrilmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama

AKEL ve EDEK’in, Yunan Cuntası’nın devrilmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in açıklamasında Yunan Cuntası ve Güney Kıbrıs’taki uzantılarının, yalnızca faşist darbe yapmakla kalmayıp, “Kıbrıs’ı işgalci karşısında savunmasız bıraktığını” belirttiğini yazdı.

Gazeteye göre AKEL, tarihin sayfalarına, savaş meydanını bırakanların “vatansever cuntacılar” ile EOKA’cılar olduğunun ve “Kıbrıs’ın çocuklarını Atilla karşısında mücadelede yalnız bıraktığının” yazıldığını kaydetti.

Habere göre EDEK ise, Yunanistan’daki demokrasi savaşında hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını ifade ederken, Cunta’ya karşı direnişte ve demokrasinin tesis edilmesinde öncülük eden parti olarak, demokrasi ve bağımsızlık ilkelerine bağlılık belirtti.

EDEK, “işgale” karşı olduğunu ve dini ya da ırkı ne olursa olsun tüm vatandaşların insan haklarının uygulanmasını savunduğunu da vurguladı.

