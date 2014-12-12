AKEL-TDP Görüştü

AKEL ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin dünkü görüşmesi, Rum basınına da yansıdı.

Politis gazetesi “İlerleme, Ama Nasıl? AKEL ile TDP Her Şeyde Anlaşmadılar Ama İyi Bir Ortamdı” başlıklarıyla aktardığı haberinde, AKEL ile TDP’nin yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi gösteren partilerin, müzakerelerde bugün var olan krizin aşılması için katkı koymaları gerektiğinde hemfikir olduklarını yazdı.

Gazete, iki partinin bu konuda nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili ortak bir çizgi belirleyemediğini kaydederken, AKEL’in TDP’ye, hidrokarbon yataklarının müzakere masasında görüşülmesine neden olumsuz baktığıyla ilgili görüşleri aktardığını belirtti.