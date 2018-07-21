AKEL Oktay’ın KKTC’ye gelişini kınadı

AKEL, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 20 Temmuz dolayısıyla KKTC’ye yaptığı ziyareti ve açıklamaları kınadı.



Haravgi gazetesine göre, Türkiye’nin “istila” ve “işgal” ile BM Anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne süren AKEL, “Türkiye, yasadışı eylemleri için kutlama yapmak yerine, Kıbrıs sorununda, işgali son erdirecek, vatanı ve halkı, Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri yeninden birleştirecek çözüm için çalışsın” iddiasında bulundu.



KAMENOS’UN SÖZLERİNE ÜZÜNTÜ



AKEL yaptığı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un “Kıbrıs’ın ulusal gövdenin ayrılmaz parçası olduğuna” dair sözlerine ilişkin üzüntüsünü de dile getirdi.



Habere göre AKEL, bu tür açıklamaların, uluslararası alana hatalı mesajlar verdiğini söyleyerek, “Türkiye’nin günlük olarak karşı çıktığı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve varlığının, çok iyi korunması gerektiğini” savundu.



