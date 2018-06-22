AKEL Milletvekilleri Demirtaş’ın Serbest Kalmasını İstiyor...

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi milletvekillerinin, yaptıkları çağrıyla, Türkiye’deki Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı olan ve hapiste bulunan Selahattin Demirtaş’ın, en azından şu an seçim kampanyasına katılabilmesi için, serbest bırakılmasını istedikleri belirtildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başta olmak üzere, bir grup AKEL milletvekilinin, Avrupa Konseyi’nin çeşitli ülkelerinden onlarca milletvekiliyle seslerini birleştirdiklerini yazan Haravgi gazetesi, bunların Türk makamlarına yaptıkları yazılı çağrıyla, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istediklerini ekledi.



