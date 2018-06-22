AKEL Milletvekilleri Demirtaş’ın Serbest Kalmasını İstiyor...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başta olmak üzere, bir grup AKEL milletvekilinin, Avrupa Konseyi’nin çeşitli ülkelerinden onlarca milletvekiliyle seslerini birleştirdiklerini yazan Haravgi gazetesi, bunların Türk makamlarına yaptıkları yazılı çağrıyla, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istediklerini ekledi.
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başta olmak üzere, bir grup AKEL milletvekilinin, Avrupa Konseyi’nin çeşitli ülkelerinden onlarca milletvekiliyle seslerini birleştirdiklerini yazan Haravgi gazetesi, bunların Türk makamlarına yaptıkları yazılı çağrıyla, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istediklerini ekledi.