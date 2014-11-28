Akel Londra’yı Lıdıngton’un Sözlerini Pratiğe Dökmeye Çağırdı

“LONDRA, KIBRIS SORUNUNUN OLUŞUMUNDA VE GELİŞİMİNDE OLUMSUZ ROL OYNADI, ŞİMDİYE KADAR LIDINGTON’UN SÖYLEDİKLERİNİN TAM AKSİ YÖNDE HAREKET ETTİ”

AKEL, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Müsteşarı David Lidington’un “olumlu” sözlerinin ülkesi tarafından pratiğe de dökülmesi gerektiğini, çünkü şimdiye kadar tam aksi şekilde hareket edildiğini savundu.

Haravgi “Londra Pratiğe De Döksün... AKEL: İngiltere’nin Hareketleri Lidington’un sözlerinin Tam Tersi” başlıklı haberinde yukarıdaki sözlerin, AKEL Merkez Komite Hukuk Bürosu Başkanı da olan Milletvekili Aristos Damianu’ya ait olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Damianu Kıbrıs sorununun oluşumunda ve gelişiminde İngiltere’nin olumsuz rol oynadığı görüşünü ortaya koyarak, “Garantör ülke olarak, Kıbrıs sorununun kritik anlarında objektif davranmadı ve Kıbrıs halkını yaraladı. Bu nedenle Lidington’un önceki günkü açıklamasını önemli buluyoruz” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki milli zenginliğin değerlendirilmesindeki mutlak egemenlik haklarıyla ilgili tezin yeniden teyit edilmesini özellikle kutluyoruz. Bu zenginliğin çözümden sonra iki toplum tarafından değerlendirilmesini çözümden sonraya bırakarak Kıbrıs Rum toplumunun, enerji unsurunun çözüm için teşvik ve hediye olduğu tezinin kabul edilmesini de kutluyoruz. Elbette Büyük Britanya bu olumlu ifadeleri artık siyasi olarak pratiğe de dökmelidir çünkü çok uzun zamandır hareketleri tam aksi yöndedir.”

İngiltere’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesi için Türkiye’ye nüfuz kullanması, “Kıbrıs sorununa taksimci yaklaşımına son verip iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesini benimsemesinin kendisi de dahil herkesin yararına olacağına Türkiye’yi ikna etmesi gerektiğini de savunan Damianu çıkmazın ancak bu şekilde aşılabileceğini iddia etti.

Fileleftheros “Lidington: Çözümden Ekonomik Menfaat” başlıklı haberinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa konularından sorumlu müsteşarı David Lidington’un Kıbrıslı Türk işadamları, basın mensupları ve akademisyenler onuruna verdiği davette, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü Kıbrıs’taki kimsenin çıkarına değildir, iki taraf en kısa zamanda müzakere masasına dönmelidir” dediğini okurlarına aktardı.