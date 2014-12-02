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Akel: “kıbrıs Ve Halkı İçin Çok Kritik Dönemdeyiz”

AKEL, Rum Başkanlık Köşkü’nün Kıbrıs sorunundaki icraatlarından ve bir stratejisi olmamasından derin kaygı duyduğunu açıkladı.

Akel: “kıbrıs Ve Halkı İçin Çok Kritik Dönemdeyiz”

AKEL, Rum Başkanlık Köşkü’nün Kıbrıs sorunundaki icraatlarından ve bir stratejisi olmamasından derin kaygı duyduğunu açıkladı.

02 Aralık 2014 Salı 08:19
Akel: “kıbrıs Ve Halkı İçin Çok Kritik Dönemdeyiz”
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“STRATEJİMİZ, TUTARLILIĞIMIZ YOK. ÇOĞUNLUKLA ÇELİŞKİLER VE GERİLEMELER İÇERİSİNDEYİZ”

 AKEL, Rum Başkanlık Köşkü’nün Kıbrıs sorunundaki icraatlarından ve bir stratejisi olmamasından derin kaygı duyduğunu açıkladı.

Fileleftheros “AKEL’den Strateji Olmamasına Sert Eleştiri... Andros, Başkanı İnisiyatif Almaya Çağırıyor” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Kıbrıs ve halkı için çok kritik bir dönemdeyiz. Kıbrıs sorununda gelişmeler çok olumsuzdur ve çözüm perspektifi açısından büyük endişelere neden oluyor” vurgusu yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, Kıbrıs sorundaki “çıkmazın sorumlusunun Türk tarafı olduğunu ve Türklerin, olguları konfederasyon çözümüne veya taksime sürüklemeyi hedeflediklerini” iddia eden Kiprianu, Rum tarafının icraatlarının hangi stratejiyi izlediğini sordu.

Kiprianu, AKEL’in görüşünün net olduğunu belirterek, “Kurtuluşu, ülkeyi ve halkı yeniden birleştirmeyi hedefliyoruz. Hareketlerimiz bizi bu hedefe götürmelidir. Türkiye’nin gittikçe hedefine ulaşmasını kolaylaştırmak değil” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, yukarıda belirttiği hedefe ulaşacak net bir stratejiye sahip olmamakla eleştiren Kiprianu, “tutarlılığımız yok, önceliklerimiz önem sırasına göre sıralanmış değil” dedi. Kiprianu, şunları ekledi:

“Taktikler yüzünden çoğunlukla çelişkiler ve gerilemeler içerisindeyiz. Başkan Anastasiadis’i Türk uzlaşmazlığını aşacak ve Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle özlü müzakerelerin yeniden başlama perspektifini yaratacak inisiyatifler 

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