AKEL İle Hükümet Arasında Sözlü Tartışma

AKEL: “HÜKÜMET SADECE DİLEKLERDE BULUNMAKLA KALMASIN”



RUM HÜKÜMETİ: “AKEL HANGİ MANTIKLA TEZLERİ SORGULUYOR?”



Rum Hükümeti ile AKEL arasında Kıbrıs sorunu konusunda karşılıklı atışmalar yaşandı.

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yaptığı görüşme vesilesiyle açıklamada bulunarak, Kıbrıs sorununda yaratıcı bir diyaloğun başlaması umudunu dile getirdi.



Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektiflerin yaratılması konusunda sadece dileklerde bulunmakla sınırlı kalmaması umudunu dile getiren Stefanu, “Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’ne müzakerelerin yeniden başlaması için bizzat kendisinin ortaya koyduğu önkoşullara uyduğunu söylemiş olması gerekirdi. Başkanın bunu BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisiyle görüşmesinde dile getirmiş olduğunu umut edelim” ifadelerini kullandı.



Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlamasına karar vermesi için Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil tarafların olumlu yanıtının gerektiğini anımsatan Stefanu, Kıbrıs Rum tarafının olumlu açıklamasının yeterli olmadığını belirtti.



Guterres bu yanıtın var olmadığı değerlendirmesinde bulunursa, hazırlanacak raporda Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yüklenmemesinin çok önemli olduğunu söyleyen Stefanu, Kıbrıs Rum tarafını dileklerde bulunmakla sınırlı kalmayıp, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektifin ileri götürülmesi için inisiyatifler üstlenmesi ve aktif olarak çalışması gerektiğini belirtti.



Tekrar tekrar açık mesajlar verilmesinin önemine de vurgu yapan Stefanu, Anastasiadis’in, gelecek için önemi olan boyutlarda Kıbrıs sorununun doğru bir zemine yerleştirilmesine dair açıklamalarının soru işaretleri yarattığını ve belirsizliklere mahal verdiğini ifade etti.



Gazete haberinde, konuyla ilgili DİKO ve EDEK partileri de açıklama yapmış olmasına rağmen Rum Hükümeti’nin, sadece AKEL’in açıklamasına tepki göstermeyi tercih ettiğine dikkat çekti.



Buna göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu, Anastasiadis’in Guterres’e kendisinin ve Kıbrıs Rum tarafının çağrısına göre ve önerdiği çerçevede müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu tekrar tekrar söylediğini AKEL’in çok iyi bildiğini kaydetti.



Prodromu, AKEL’in, örneğin, Kıbrıs Türk tarafının toprak konusunda sunulan haritanın geri çekilmesine ilişkin açıklamalarına endişelenmek yerine, hangi mantıkla Kıbrıs Rum tarafının tezlerini sürekli sorguladığını sordu.



DİĞER PATİLERDEN AÇIKLAMALAR



Öte yandan Fileleftheros gazetesi AKEL dışındaki diğer partilerin de çeşitli konularda açıklamalar yaptığını belirtti.



Habere göre DİKO Basın Sözcüsü Pavlos Milonas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, adada asker artırımına gidileceğine dair açıklamasının, Kıbrıs sorununda herhangi bir anlaşmanın, Türk ordusu Kıbrıs’tan tamamen ayrıldığı ve garanti ile müdahale haklarının tamamen kaldırıldıktan sonra yürürlüğü girmesi gerektiğine dair partilerinin tezinin doğruluğunu ortaya koyduğunu belirtti.



ELAM ise, Guterres çerçevesinin kabulünün, yerleşiklerin kalması, dönüşümlü başkanlık, gaspçıların kullanıcı olması ve Türk vetosunu öngördüğünü söyledi.

