banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Elektrik kablosu hırsızlığı
ELEKTRİK KABLOSU HIRSIZLIĞI
Mevlevi’de uyuşturucu
MEVLEVİ'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

AKEL İle Hükümet Arasında Sözlü Tartışma

AKEL İle Hükümet Arasında Sözlü Tartışma

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:18
AKEL İle Hükümet Arasında Sözlü Tartışma

AKEL: “HÜKÜMET SADECE DİLEKLERDE BULUNMAKLA KALMASIN”

RUM HÜKÜMETİ: “AKEL HANGİ MANTIKLA TEZLERİ SORGULUYOR?”
 

Rum Hükümeti ile AKEL arasında Kıbrıs sorunu konusunda karşılıklı atışmalar yaşandı. 

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yaptığı görüşme vesilesiyle açıklamada bulunarak, Kıbrıs sorununda yaratıcı bir diyaloğun başlaması umudunu dile getirdi. 

Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektiflerin yaratılması konusunda sadece dileklerde bulunmakla sınırlı kalmaması umudunu dile getiren Stefanu, “Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’ne müzakerelerin yeniden başlaması için bizzat kendisinin ortaya koyduğu  önkoşullara uyduğunu söylemiş olması gerekirdi. Başkanın bunu BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisiyle görüşmesinde dile getirmiş olduğunu umut edelim” ifadelerini kullandı. 

Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlamasına karar vermesi için Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil tarafların olumlu yanıtının gerektiğini anımsatan Stefanu, Kıbrıs Rum tarafının olumlu açıklamasının yeterli olmadığını belirtti. 

Guterres bu yanıtın var olmadığı değerlendirmesinde bulunursa, hazırlanacak raporda Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yüklenmemesinin çok önemli olduğunu söyleyen Stefanu, Kıbrıs Rum tarafını dileklerde bulunmakla sınırlı kalmayıp, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektifin ileri götürülmesi için inisiyatifler üstlenmesi ve aktif olarak çalışması gerektiğini belirtti. 

Tekrar tekrar açık mesajlar verilmesinin önemine de vurgu yapan Stefanu, Anastasiadis’in, gelecek için önemi olan boyutlarda Kıbrıs sorununun doğru bir zemine yerleştirilmesine dair açıklamalarının soru işaretleri yarattığını ve belirsizliklere mahal verdiğini ifade etti.

Gazete haberinde, konuyla ilgili DİKO ve EDEK partileri de açıklama yapmış olmasına rağmen Rum Hükümeti’nin, sadece AKEL’in açıklamasına tepki göstermeyi tercih ettiğine dikkat çekti. 

Buna göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu, Anastasiadis’in Guterres’e kendisinin ve Kıbrıs Rum tarafının çağrısına göre ve önerdiği çerçevede müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu tekrar tekrar söylediğini AKEL’in çok iyi bildiğini kaydetti.  

Prodromu, AKEL’in, örneğin, Kıbrıs Türk tarafının toprak konusunda sunulan haritanın geri çekilmesine ilişkin açıklamalarına endişelenmek yerine, hangi mantıkla Kıbrıs Rum tarafının tezlerini sürekli sorguladığını sordu.

DİĞER PATİLERDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi AKEL dışındaki diğer partilerin de çeşitli konularda açıklamalar yaptığını belirtti. 

Habere göre DİKO Basın Sözcüsü Pavlos Milonas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, adada asker artırımına gidileceğine dair açıklamasının, Kıbrıs sorununda herhangi bir anlaşmanın, Türk ordusu Kıbrıs’tan tamamen ayrıldığı ve garanti ile müdahale haklarının tamamen kaldırıldıktan sonra yürürlüğü girmesi gerektiğine dair partilerinin tezinin doğruluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

ELAM ise, Guterres çerçevesinin kabulünün, yerleşiklerin kalması, dönüşümlü başkanlık, gaspçıların kullanıcı olması ve Türk vetosunu öngördüğünü söyledi.
 

Son Güncelleme: 19.09.2018 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’yi Bm’ye Şikayet Ettiler
Türkiye’yi Bm’ye Şikayet Ettiler
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Hükümet Sözcüsü Abd Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı
Rum Hükümet Sözcüsü Abd Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı
Yeorgiadis Kktc’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı
Yeorgiadis Kktc’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı
Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor
Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz De İstiyoruz”
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz De İstiyoruz”
Viktoras Papadopulos Yeniden Sarayda
Viktoras Papadopulos Yeniden Sarayda
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim