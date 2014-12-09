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AKEL İle BKP Bir Araya Geldi

Rum basını, AKEL ile Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ve görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya yer verdi.

AKEL İle BKP Bir Araya Geldi

Rum basını, AKEL ile Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ve görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya yer verdi.

09 Aralık 2014 Salı 07:46
AKEL İle BKP Bir Araya Geldi
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 Rum basını, AKEL ile Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ve görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya yer verdi.

Fileleftheros gazetesi AKEL-BKP arasındaki görüşmeyi “Türkiye NAVTEX’i ve Gemileri Geri Çeksin-AKEL ve Birleşik Kıbrıs Ortak Açıklama” başlıklarıyla aktardı.

Gazete haberinde ayrıca AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile BKP Başkanı İzzet İzcan’ın görüşme sonrasında okudukları ortak açıklamaya da yer verdi.

Politis gazetesi ilgili haberi “Seslerini Birleştirdiler-AKEL-Birleşik Kıbrıs’tan Ortak Açıklama” şeklinde verirken Haravgi gazetesi “Müzakerelerin Sürdürülmesi Ankara’nın Elinde- AKEL ve BKP Türkiye’nin NAVTEX’i ve Gemileri Çekmesini Vurguladı” başlığını kullandı.

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