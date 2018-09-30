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AKEL: “Hükmetten Derinya Kapısına İlişkin Açıklama Yok”

AKEL: “Hükmetten Derinya Kapısına İlişkin Açıklama Yok”

30 Eylül 2018 Pazar 09:28
AKEL: “Hükmetten Derinya Kapısına İlişkin Açıklama Yok”

AKEL, Derinya Kapısı’nın önümüzdeki günlerde açılacağına dair birçok bilgi ve haber gelmesine karşın Rum hükümetinden konu hakkında henüz bir açıklama gelmemesini eleştirirken, EDEK kapının açılmamasını talep etti.

Haravgi gazetesi, Derinya kapısının açılacağına ilişkin birçok bilgi ve haberin mevcut olmasına karşın Rum hükümetinin konu hakkında net açıklama yapmamasının AKEL tarafından eleştirildiğini aktardı.
Habere göre AKEL Polit Büro üyesi Eleni Mavru dün konuya ilişkin açıklamasında, kapının açılacağına dair bilgiler bulunmasına karşın Rum hükümetinin konu hakkında açıklama yapmadığını belirterek “siyasi ve ekonomik sonuçlar göz önüne alınarak kapının açılmasına ilişkin uzlaşının yeniden gözden geçirilmesi” çağrısında da bulundu.
Öte yandan EDEK’ten de benzer bir açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, Derinya kapısının açılmasının yol açacağı çok büyük ekonomik ve siyasi olumsuz sonuçların göz önüne alınması ve kapının açılmaması çağrısında bulunuldu.
Gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karoyannis’in de dün yaptığı açıklamada, her şeyin Pazartesi hazır olması durumunda Derinya kapısının açılıp açılmayacağı kararını vermenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’e kaldığını belirtti.
Karoyannis, önceki gün kapının KKTC’deki kesiminde yoğun hareketlilik yaşandığını da sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 12:50
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