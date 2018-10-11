banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93795
ALTIN
231.436
DOLAR
5.9752
STERLİN
7.8954
EURO
6.8997
Araçdan hırsızlık
ARAÇDAN HIRSIZLIK
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cinayet zanlısı aranıyor!
CİNAYET ZANLISI ARANIYOR!
banner282
Flaş Haber
Cinayet zanlısı aranıyor!
Kapat

Akel: “Gevşek Federasyon Guterres Çerçevesine Aykırı”

Akel: “Gevşek Federasyon Guterres Çerçevesine Aykırı”

11 Ekim 2018 Perşembe 08:29
Akel: “Gevşek Federasyon Guterres Çerçevesine Aykırı”

DİKO İZAHAT İSTİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazartesi günü gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısında gevşek veya desantralize (merkezi güçlü olmayan) federasyon tipi çözümden söz etmesi sonrasında Rum siyasi partilerinin tepkileri dün de devam etti.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL ve DİKO’dan dün yapılan açıklamalarda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e yönelik eleştirilerin sürdürüldüğünü ve izahat istendiğini yazdılar.

Habere göre AKEL Sözcüsü Stefanos Stefanu dün yaptığı açıklamasında, Anastasiadis’in söz konusu önerisiyle bizzat kendisinin koyduğu “BM Genel Sekreterinin belirlediği süreç ve yolla müzakerelerin başlaması ve çözüme ulaşılması hedefini ortadan kaldırdığını” belirtti.

Stefanu açıklamasında özetle, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin dışına çıkacağını belirtirken, “yetkilerin hali hazırda uzlaşılmış olduğunu, bu yüzden Guterres çerçevesinde yer almadıklarını” iddia etti.

Stefanu ayrıca, Anastasiadis’in “uzlaşıya vardığı hangi yetkinin gereksiz olduğunu ve bölgelere devredilmesi gerektiğini düşündüğünü izah etmesi gerektiğini” belirtirken Anastasiadis’in üzerinde uzlaşıya varılmış konuları yeniden açmasının karşı tarafa da aynı hakkı tanıyacağı uyarısında bulundu.

Gazete, DİKO’dan da dün benzer bir açıklama geldiğini ve Anastasiadis’in “gevşek federasyon” derken ne kastettiğini net biçimde izah etmesi gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

DİKO’nun açıklamasında, Anastasiadis ve hükümet edenlerin, son bir yıldır görüşünün, Guterres çerçevesinin işlevsellik sorununu çözdüğü ve geriye sadece güvenlik konusu kaldığı yönünde olduğunu belirtilerek, gevşek federasyon önerisiyle aslında bu sorunların da çözülmemiş olduğunun kabul mü edildiği sorusu gündeme getirildi. 

Son Güncelleme: 11.10.2018 12:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Gümrüğü Pile’li Sahi’nin İşyerine Baskın Düzenledi
Rum Gümrüğü Pile’li Sahi’nin İşyerine Baskın Düzenledi
Prodromu Ermenistan’a Gidiyor
Prodromu Ermenistan’a Gidiyor
Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi
Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi
Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk
Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk
Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak
Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak
Belçika’daki Kara Para Ve Hileli Maç Skandalının Ucu Güney Kıbrıs’ta
Belçika’daki Kara Para Ve Hileli Maç Skandalının Ucu Güney Kıbrıs’ta
“Doğu Akdeniz’deki Oyuna Artık ABD De Giriyor”
“Doğu Akdeniz’deki Oyuna Artık ABD De Giriyor”
Güzelyurt Kökenli Rumlardan Büyükelçiliklere Mektup
Güzelyurt Kökenli Rumlardan Büyükelçiliklere Mektup
Neofitu’nun Brüksel Temasları
Neofitu’nun Brüksel Temasları
Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü
Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim