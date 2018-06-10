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AKEL Genel Sekreteri Yunan Adalet Bakanıyla görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis’in dün bir araya geldikleri ve görüşmede Kıbrıs sorunundaki durumun ele alındığı haber verildi.

AKEL Genel Sekreteri Yunan Adalet Bakanıyla görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis’in dün bir araya geldikleri ve görüşmede Kıbrıs sorunundaki durumun ele alındığı haber verildi.

10 Haziran 2018 Pazar 08:19
AKEL Genel Sekreteri Yunan Adalet Bakanıyla görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis’in dün bir araya geldikleri ve görüşmede Kıbrıs sorunundaki durumun ele alındığı haber verildi.


Kiprianu ile Kondonis’in, görüşmede “müzakerelerin devam etmesi ve bölünmeyle ilgili Türk senaryolarının önlenmesi gerektiğine” atıfta bulunduklarını iddia eden Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kondonis’e, AKEL’in Kıbrıs sorununda hüküm süren durumla ilgili tezlerini ilettiğini ve Kondonis’in de konuyla ilgili görüşlerini dinlediğini söylediğini aktardı.


Gazete, Kiprianu’nun Kondonis’e “Kıbrıs sorununda var olan uzun süreli çıkmazdan duydukları yoğun endişe ile Türkiye’deki seçimlerden hemen sonra, Guterres çerçevesi ve BM Genel Sekreteri’nin çözümün uygulanması mekanizmasıyla ilgili gayri resmi belgesi temelinde, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcanması gerektiğini ifade ettiğini” aktardı.


“Hedeflerinin, Türk tarafından olumlu bir yanıt ortaya çıkması halinde, anlaşmaya varılması olduğunu” öne süren Kiprianu, “aksi halde, ortaya çıkacak olan olası çıkmazın tüm sorumluluğunu Türk tarafının taşıyacağının açık olduğunu” öne sürdü.


“AKEL’in, Türk tarafının, üzerinde hem fikir olunan çerçeveyi terk etme ve çözümün iki ayrı devlet temelinde ilerletilmesine dair düşünceleri olmasından ötürü yoğun endişe içerisinde olduğunu” ileri süren Kiprianu, bu tarz düşüncelerin Kıbrıs Rum toplumu içerisinde dolaştığının görüldüğünü de söyledi.

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AKEL’in hiçbir zaman böyle bir gelişmeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Kiprianu, Yunanistan hükümeti ile halkına, “Kıbrıs’ın kurtuluş ve yeniden birleşme” çabasına olan desteğinden ötürü teşekkür ederek, Yunanistan hükümeti ile halkının, bu mücadelede en temel dayanağı teşkil ettiğini söyledi.


Gazeteye göre Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis ise açıklamasında, Kıbrıs sorununda yaşananlar hakkında bilgi aldığını ifade ederek, daha fazla müzakere noktasında, görüş birliği içerisinde olduklarını belirtti.


Habere göre “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin talep edilmesi ve Kıbrıs’ın daimi olarak bölünmesi konusunda Türkiye’den gelmekte olan senaryoların ise iptal edilmesi gerektiği” iddiasında bulunan Kondonis, “böyle bir şeyin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkı için yıkıcı olacağını” öne sürdü.


Kondonis sözlerinin sonunda, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak adil ve kalıcı bir çözüm ortaya çıkması için, herkesin yeniden birleşme gidişatına yönelik çalışması gerektiğini ekledi.


 

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Son Güncelleme: 10.06.2018 11:35
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