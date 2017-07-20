Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

Akel Genel Sekreteri Kiprianu’dan Anastasiadis’e “Mont Pelerin’den Ayrılma Nedenlerini Açıkla Şantajı”...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Mont Pelerin 1’den ayrılma nedenlerini kamuoyuna açıklaması” yönünde çağrıda bulunarak, aksi takdirde bunu kendisinin yapacağı “şantajında bulunduğu” belirtildi.

Akel Genel Sekreteri Kiprianu'dan Anastasiadis'e 'Mont Pelerin'den Ayrılma Nedenlerini Açıkla Şantajı”...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Mont Pelerin 1’den ayrılma nedenlerini kamuoyuna açıklaması” yönünde çağrıda bulunarak, aksi takdirde bunu kendisinin yapacağı “şantajında bulunduğu” belirtildi.

Alithia gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu dün, Rum Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’ten, “Mont Pelerin’den ayrılması ile ilgili” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söylediği nedenleri açıklamasını talep etti.

Kiprianu, Anastasiadis’in bu nedenleri açıklamaması halinde, bunu kendisinin açıklayacağını da belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde DİSİ partisinin yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre DİSİ açıklamasında, iki günlük Ulusal Konsey toplantısının ve Siyasi Büro’nun, Anastasiadis tarafından bilgilendirilmesinin ardından, DİSİ’nin, Kıbrıs sorununa gerçek çözümü getirecek bir siyasi anlaşmaya ilişkin müzakereye yönelik politikaya bağlı olduğunu teyit ettiğini belirtti.

DİSİ, ancak, herhangi bir anlaşmayı değil “işgal, garantiler ve müdahaleleri” sonlandıracak bir anlaşmayı arzuladıklarını belirtti.

SEK

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun  (SEK) açıklamasına yer verdi.

Habere göre, SEK açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerdeki yeni çıkmazın ardından durumun oldukça kritik ve zor olduğunu belirtti.

SEK, “Kıbrıs ve toplumlarının tümünden olan insanların, Türk uzlaşmazlığı nedeniyle, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne ilişkin başarısız bir çabayı daha yaşadığını” ileri sürdü.

“Türkiye’nin, Cenevre’de iki kez, iki farklı periyotta, gerek Kıbrıslı Rumların topraklarına dönmesi gerekse garantilerin ve müdahale haklarının korunmasında maksimum düzeyde sert bir tavır gösterdiğini” ileri süren SEK, hangi devlette yaşamak istedikleri konusunda karar vermeleri için Kıbrıslı Türklere çağrıda bulundu ve gerçek çıkarlarının ne olduğunu ölçme zamanının geldiğini iddia etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya Komünist Partisi’nden Bir Heyet Güney Kıbrıs’ta... Japonya Komünist Partisi’nden Bir Heyet Güney...
Çavuşoğlu’nun “Belli Olduğunda Paylaşırız” Sözü Rum Basınında Öne Çıktı Çavuşoğlu’nun “Belli Olduğunda Paylaşırız”...
GÜNEY'E GİDECEKLER DİKKATLİ OLMALI GÜNEY'E GİDECEKLER DİKKATLİ OLMALI
Kocias’ın Ziyareti Kocias’ın Ziyareti
Anastasiadis Disi’lilere Crans Montana’yı “Dakika Dakika” Anlattı Anastasiadis Disi’lilere Crans Montana’yı “Dakika...
Papadopulos: “Kıbrıs Sorununda Yeni, Talepkar Bir Strateji” Papadopulos: “Kıbrıs Sorununda Yeni, Talepkar...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Japonya Komünist Partisi’nden Bir Heyet Güney...
Japonya Komünist Partisi’nden bir heyetin, AKEL’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney...

Haberi Oku