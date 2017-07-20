Akel Genel Sekreteri Kiprianu’dan Anastasiadis’e “Mont Pelerin’den Ayrılma Nedenlerini Açıkla Şantajı”...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Mont Pelerin 1’den ayrılma nedenlerini kamuoyuna açıklaması” yönünde çağrıda bulunarak, aksi takdirde bunu kendisinin yapacağı “şantajında bulunduğu” belirtildi.

Alithia gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu dün, Rum Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’ten, “Mont Pelerin’den ayrılması ile ilgili” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söylediği nedenleri açıklamasını talep etti.

Kiprianu, Anastasiadis’in bu nedenleri açıklamaması halinde, bunu kendisinin açıklayacağını da belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde DİSİ partisinin yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre DİSİ açıklamasında, iki günlük Ulusal Konsey toplantısının ve Siyasi Büro’nun, Anastasiadis tarafından bilgilendirilmesinin ardından, DİSİ’nin, Kıbrıs sorununa gerçek çözümü getirecek bir siyasi anlaşmaya ilişkin müzakereye yönelik politikaya bağlı olduğunu teyit ettiğini belirtti.

DİSİ, ancak, herhangi bir anlaşmayı değil “işgal, garantiler ve müdahaleleri” sonlandıracak bir anlaşmayı arzuladıklarını belirtti.

SEK

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (SEK) açıklamasına yer verdi.

Habere göre, SEK açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerdeki yeni çıkmazın ardından durumun oldukça kritik ve zor olduğunu belirtti.

SEK, “Kıbrıs ve toplumlarının tümünden olan insanların, Türk uzlaşmazlığı nedeniyle, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne ilişkin başarısız bir çabayı daha yaşadığını” ileri sürdü.

“Türkiye’nin, Cenevre’de iki kez, iki farklı periyotta, gerek Kıbrıslı Rumların topraklarına dönmesi gerekse garantilerin ve müdahale haklarının korunmasında maksimum düzeyde sert bir tavır gösterdiğini” ileri süren SEK, hangi devlette yaşamak istedikleri konusunda karar vermeleri için Kıbrıslı Türklere çağrıda bulundu ve gerçek çıkarlarının ne olduğunu ölçme zamanının geldiğini iddia etti.