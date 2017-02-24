Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 07:37

Akel Genel Sekreteri İngiliz Yüksek Komiseri’yle Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün İngiliz Yüksek Komiser Matthew Kidd’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, müzakere sürecindeki krizin aşılması için girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Akel Genel Sekreteri İngiliz Yüksek Komiseri'yle Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün İngiliz Yüksek Komiser Matthew Kidd’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, müzakere sürecindeki krizin aşılması için girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’le bir araya geldiğini ve görüşmede müzakere sürecinde yaşanan son gelişmeler ve Rum Meclisi’nin plebisit kararının ele alındığını yazdılar.

Habere göre görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kiprianu, İngiltere’nin müzakere sürecinde yaşanan son gelişmelerden memnun olmadığını belirtirken, müzakere sürecinin kesilmesinin halkın çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

Kiprianu, müzakere sürecinin durması için her şeyi yapabilecek çevreler bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumunun “aşırı ve kabul edilemez” olduğunu iddia ederek, “ancak Kıbrıs Rum tarafının da tüm bu gelişmelerde sorumluluğu bulunduğunu” ifade etti.

AKEL VE DİSİ’DEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin seçim havasına girdikleri suçlamasında bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis ve DİSİ’nin seçim kampanyasına başladıklarının açıkça görüldüğünü belirtirken bu durumun Anastasiadis’in müzakerelerdeki tutumunu nasıl etkileyeceğinin ise ileriki aşamalarda ortaya çıkacağını savundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde DİSİ Başkan Vekili Lefteris Hristoforu’nun Kiprianu’nun açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Hristoforu, Anastasiadis ve DİSİ’nin dışındaki tüm partilerin başkanlık seçimlerine odaklandıklarını, kendilerinin ise Kıbrıs sorununun çözümüne odaklı kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikelya Bölgesinde Silah Ve Uyuşturucu Dikelya Bölgesinde Silah Ve Uyuşturucu
Azerbaycan’dan Interpol Aracılığıyla Theoharus Aleyhinde Tutuklama İstemi Azerbaycan’dan Interpol Aracılığıyla Theoharus...
Kıbrıs Müzakerelerine İlişkin Gelişmeler Kıbrıs Müzakerelerine İlişkin Gelişmeler
Çin’e Süt Ürünleri İhracatı İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı Çin’e Süt Ürünleri İhracatı İçin İşbirliği...
Ağrotur Üssü’nde Tatbikat Ağrotur Üssü’nde Tatbikat
Hasikos: “Barış Gücü Çalışanına Vatandaşlık Verilmesi Yasal” Hasikos: “Barış Gücü Çalışanına Vatandaşlık...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Dikelya Bölgesinde Silah Ve Uyuşturucu
İngiliz Üsler Bölgesinde Silah Ve Uyuşturucu

Haberi Oku