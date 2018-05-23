AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Paris’te temaslarda bulunuyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Paris’te gerçekleştirdiği temasların odağında, Kıbrıs sorununun bulunduğu belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, AKEL partisinden yapılan açıklamaya göre, Kiprianu’nun Fransa temaslarının dün sabah Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı Müdür Yardımcısı Jean Claude Tribolet’le yapılan görüşmeyle başladığını yazdı.



Kiprianu-Tribolet görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığını yazan gazete, müzakerelerin Türkiye’deki seçimlerden sonra başlamasının önemli olduğunun vurgulandığını, aynı zamanda iki yetkilinin, iki devlet çözümünün ele alınmayacağı ve garantilerin de çözümden sonra devam edemeyeceği konusunda hem fikir olduklarını aktardı.



Gazete görüşmede “çözümün Kıbrıs’ın işgalden kurtulmasını garanti etmesi, aynı zamanda herhangi birinin içişlerine müdahale etmesi ihtimalini dışarıda bırakması gerektiğinin vurgulandığını” da iletti.



Görüşmede hidrokarbonlar konusunun ele alındığını da belirten gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, konunun Hristofyas-Talat görüş birlikleriyle hali hazırda düzenlendiğini ve Kıbrıs sorununun çözümüyle kesin olarak çözüleceğini söylediğini aktardı.



Kiprianu, enerji konusunun bölgede gerginlik kaynağı teşkil etmemesi gerektiğine de işaret etti.





Gazete, görüşmede Türkiye’deki seçimlerden sonra özlü müzakerelerin yeniden başlaması ve o zamana kadar, bu gidişata yönelik zemin hazırlanması konusunda bağlılık ve taahhüt ortaya çıkması gerektiğine dair, ortak bir tez ifade edildiğini de belirtti.Kiprianu’nun temasları çerçevesinde, Avrupa ve Uluslararası Konular Bakanlığının Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Örgütler Müdürlüğü Direktörü Aleksis Lamek ile bir araya geldiğini de kaydeden gazete, Kiprianu’nun Lamek’i Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.Lamek’in Fransa’nın Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına olan desteğini belirttiğini kaydeden gazete, Fransız yetkilinin, ülkesinin bu konulara ilişkin tezlerinin, büyük ölçüde AKEL’in tezleriyle uyuştuğunu söylediğini aktardı.Lamek, mümkün olan en kısa zamanda çözüme ulaşılması amacıyla, Türkiye’deki seçimlerin ardından özlü müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini de söyledi.AKEL heyetinin, Fransız Parlamentosu’ndaki Fransa-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu başkanı El Hairy’le de bir araya geldiğini ve görüşmede, Kıbrıs sorunu ile AB konularının ele alındığını da yazan gazete, Kiprianu’nun Paris temaslarının bugün de süreceğini ekledi.Haravgi ise habere “Garantiler ve Müdahale Hakları Olmadan Çözüm” başlığıyla yer aldı.