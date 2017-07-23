Güney Kıbrıs:
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23 Temmuz 2017 Pazar 10:37

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu
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“ÇÖZÜMDEN DAHA FAZLA UZAKLAŞTIK”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Haravgi gazetesine verdiği söyleşisinde Kıbrıs sorununun çözümünden daha fazla uzaklaşıldığını belirtti.

Habere göre, Kiprianu, her iki toplumda da yoğun bir şekilde federal çözüme ilişkin karşı seslerin çıkmaya başladığına işaret ederek, yıllardır üzerinde anlaşma varılan çözüm şeklinin terk edilmesi durumunda bir diğer seçeneğin iki ayrı devlet veya “işgal altındaki bölgelerin” Türkiye’ye ilhakı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kiprianu, bir soru üzerine, çözüm olasılığından büyük ölçüde uzaklaşıldığını belirtirken, çözüme ilişkin ümidin canlı tutulması gerektiğini ve Kıbrıs Türk partileriyle ileride yapacakları temaslarda bunu talep edeceklerini ifade etti.

İnisiyatif üstlenilmesi gerekliliğinden söz eden Kiprianu, bulunulan aşamada, bu inisiyatiflerin iki toplumun liderleri tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

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