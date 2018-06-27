banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95283
ALTIN
187.341
DOLAR
4.6268
STERLİN
6.1165
EURO
5.3858
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi...
11 yaşındaki turist kız kayboldu
11 YAŞINDAKİ TURİST KIZ KAYBOLDU
Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!
Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!
banner282

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de Temaslarda Bulundu!

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de Temaslarda Bulundu!

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:15
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de Temaslarda Bulundu!

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu.
Haravgi gazetesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) Başkanı Gabrielle Zimmer, Dışişleri Komitesi’nde Sosyalistler Grubu Başkanı Knut Fleckeistein, Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller,  Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in Ofis Müdür Vekili Clara Martinez-Alberola ve Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Martens ile bir araya geldiğini yazdı. 
Habere göre Kiprianu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda üzerinde anlaşamaya varılan bir çözümün en kısa zamanda sonuçlanması hedefiyle, müzakerelerin, Guterres çerçevesinde ve BM Genel Sekreteri’nin raporları içerisinde yer alanlar temelinde yeniden başlaması gerekliliğinden söz etti. 
Kiprianu, müzakerelerin sonucunun, garantileri ve müdahale haklarının kaldırılmasını içermesi gerektiğini savundu.
Kiprianu ile Mogherini görüşmesinde Türkiye’deki seçim sonuçları da değerlendirildi. 
ZİMMER 
Haravgi gazetesi Kiprianu ile  Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) Başkanı Gabrilelle Zimmer arasındaki görüşmeye başka bir haberde yer verdi. 
Habere göre Zimmer görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeninde başlaması konusunda Türkiye’yi ikna etmesi gerektiğini ifade etti. 
Zimmer, Kiprianu’ya atfen, görüşlerini ilgiyle dinlediklerini, şu anda Kıbrıs sorununda ne olacağına bakılması zamanı olduğunu belirtti. 
Müzakerelere gereksinim olduğunu belirten Zimmer, bir sürece ihtiyaç bulunduğunu bunun Kıbrıs ve AB için önem taşıdığını ifade etti.  
 


banner288
Son Güncelleme: 27.06.2018 12:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derinya Kapısı’nın Açılması Ertelenmeli Görüşünden Dolayı Galanos’a Tepki
Derinya Kapısı’nın Açılması Ertelenmeli Görüşünden Dolayı Galanos’a Tepki
Güney Kıbrıs’tan Polisiye Haberler...
Güney Kıbrıs’tan Polisiye Haberler...
Rum, Yunan ve Mısır Ortak Askeri Tatbikatı “Medusa 6” Sürüyor...
Rum, Yunan ve Mısır Ortak Askeri Tatbikatı “Medusa 6” Sürüyor...
Güney Kıbrıs ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karşılıklı Anlayış Memorandumu İmzalanması Gündemde
Güney Kıbrıs ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karşılıklı Anlayış Memorandumu İmzalanması Gündemde
Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü’nden Kayıplar Konusunda Yardım İstedi
Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü’nden Kayıplar Konusunda Yardım İstedi
Rumlar AB Sonuç Bildirgesi’nden Memnun!
Rumlar AB Sonuç Bildirgesi’nden Memnun!
İsrail’den “Egemenlik Haklarına Dokunan” Talep!
İsrail’den “Egemenlik Haklarına Dokunan” Talep!
Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs Ziyareti Ertelendi!
Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs Ziyareti Ertelendi!
Kıbrıs Sorununda Disi-Akel Tartışması!
Kıbrıs Sorununda Disi-Akel Tartışması!
Anastasiadis:
Anastasiadis: "işgal, Garantiler Ve Müdahale Hakları Olmayan Bir Ülke..."

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim