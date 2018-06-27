AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de Temaslarda Bulundu!

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu.

Haravgi gazetesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) Başkanı Gabrielle Zimmer, Dışişleri Komitesi’nde Sosyalistler Grubu Başkanı Knut Fleckeistein, Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in Ofis Müdür Vekili Clara Martinez-Alberola ve Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Martens ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda üzerinde anlaşamaya varılan bir çözümün en kısa zamanda sonuçlanması hedefiyle, müzakerelerin, Guterres çerçevesinde ve BM Genel Sekreteri’nin raporları içerisinde yer alanlar temelinde yeniden başlaması gerekliliğinden söz etti.

Kiprianu, müzakerelerin sonucunun, garantileri ve müdahale haklarının kaldırılmasını içermesi gerektiğini savundu.

Kiprianu ile Mogherini görüşmesinde Türkiye’deki seçim sonuçları da değerlendirildi.

ZİMMER

Haravgi gazetesi Kiprianu ile Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) Başkanı Gabrilelle Zimmer arasındaki görüşmeye başka bir haberde yer verdi.

Habere göre Zimmer görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeninde başlaması konusunda Türkiye’yi ikna etmesi gerektiğini ifade etti.

Zimmer, Kiprianu’ya atfen, görüşlerini ilgiyle dinlediklerini, şu anda Kıbrıs sorununda ne olacağına bakılması zamanı olduğunu belirtti.

Müzakerelere gereksinim olduğunu belirten Zimmer, bir sürece ihtiyaç bulunduğunu bunun Kıbrıs ve AB için önem taşıdığını ifade etti.

