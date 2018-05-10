AKEL'den İsrail İle İttifak Yapılmasına Tepki!

AKEL’in, “İsrail ile ittifak kurarak, Güney Kıbrıs’ı tehlikeli çatışmalara sürüklediği” gerekçesiyle Anastasiadis hükümetine tepki gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL, konuyla ilgili açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesinde, İsrail’in İran aleyhindeki saldırgan çizgisinden farklı davranmamayı tercih ettiğini ve böylelikle Güney Kıbrıs’ın, halkın ve ülkenin dış ilişkilerinin çıkarına hiçbir şekilde hizmet etmeyecek tehlikeli çatışmalara alet edildiğini kaydetti.

Habere göre, AKEL, Anastasiadis hükümetinin, İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadaki nihai tezinin ne olduğu konusunda yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

EDEK MEMNUN

Üçlü zirvede imzalanan anlaşmaları selamlayan EDEK’in bugüne kadar savunduğu tezleri yansıttığı yönünde açıklama yaptı.

Habere göre, EDEK, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki jeostratejik rolünün güçlendirilmesi ve enerji planlarının tamamlanmasının önemine atıfta bulunarak, bu anlaşmaların gerçekleşmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağını kaydetti.

