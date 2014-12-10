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AKEL BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçilerini Bilgilendiriyor

AKEL’in Kıbrıs sorunu ve Filistin meselesiyle konusundaki pozisyonuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi Daimi üye ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçilerini bilgilendirme çalışmasına başladığı haber verildi.

AKEL BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçilerini Bilgilendiriyor

AKEL’in Kıbrıs sorunu ve Filistin meselesiyle konusundaki pozisyonuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi Daimi üye ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçilerini bilgilendirme çalışmasına başladığı haber verildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:28
AKEL BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçilerini Bilgilendiriyor
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 AKEL’in Kıbrıs sorunu ve Filistin meselesiyle konusundaki pozisyonuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi Daimi üye ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçilerini bilgilendirme çalışmasına başladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi bu çerçevede AKEL Merkez Komite üyesi Hristos Hristofidis önderliğindeki heyetinin dün Rusya ve Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçileriyle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Hristofidis yaptığı açıklamada hedefin geniş Ortadoğu ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ne barış ve işbirliği mesajı vermek olduğunu belirtti.

Rus Büyükelçi Stanislav Osadchiy ile yaptığı görüşmenin ardından Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Hristofidis, BM Güvenlik Konseyi Daimi üye ülkelerin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçileriyle Filistin sorununu görüşme ve tartışma inisiyatifi üstlendiklerini belirtti.

Osadchiy  ile olan görüşmede Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetlerinin de kınandığını söyleyen Hristofidis, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi olarak Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümü yönünde gösterilen çabalara destek vermesini istediklerini belirterek, pek çok alanda Rus Büyükelçi’nin dile getirdiği tezlerle görüş birliğinin olduğunu vurguladı.

Gazete, AKEL heyetinin bugün de Çin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi ile görüşeceğini aktardı.

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