Güney Kıbrıs:
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12 Şubat 2017 Pazar 09:24

AKEL: “Bazı Kesimler Çözüm Çabalarını Baltalamak İstiyor”

AKEL: 'Bazı Kesimler Çözüm Çabalarını Baltalamak İstiyor”
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Rum Meclisi’nin, Yunanistan’la birleşmeyi öngören “1950 plebisitinin” Güney Kıbrıs’taki okullarda etkinliklerle kutlanması yönünde, ELAM’ın önerisi sonrasında aldığı karara ilişkin AKEL’den eleştiri geldi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis dün konuya ilişkin açıklamasında, aşırı sağcı ELAM’ın nasıl bir parti olduğunun bilindiğini ancak asıl eleştirinin ELAM’a destek veren diğer partilere yönelik olduğunu belirtti.

Lukaidis, ELAM ve ELAM’a destek veren tüm partilerin bu karara destek verirken, kararın Kıbrıs “Türk tarafında çözüm istemeyen kesimlerce suiistimal edileceğini bildiklerini” söyledi.

Öte yandan Rum müzakere gurubunda yer alan Erato Kozaku Markulli de dün yaptığı açıklamada, bu kararın güvenlik konusundaki görüşmelere olumsuz etki yapacağını belirterek demokratik çevreleri tepki göstermeye çağırdı.

KONU HENÜZ ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞÜLMEDİ

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis de konuya ilişlin açıklamasında, “tek bir imaj yaratan belirli tarihi olayların değil tüm  tarihi olayların anılmasından yana olduğunu” söyledi.

Rum hükümetinin karara yönelik tepkisinin ne olacağının sorulması üzerine ise Hristodulidis, konunun henüz Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşülmediği yanıtını verdi.

ELAM VE DAYANIŞMA’DAN AKEL’E ELEŞTİRİ

Gazete haberinin devamında, karara destek veren diğer partilerden dün tek kelime açıklama gelmezken ELAM ve Dayanışma’nın AKEL’e yönelik “karşı saldırı” gerçekleştirdiklerini ve AKEL’in tepkisini kınadıklarını yazdı.

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