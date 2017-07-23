Güney Kıbrıs:
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23 Temmuz 2017 Pazar 10:37

AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas’ı Önerdi

AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas'ı Önerdi
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AKEL Merkez Komitesi’nin Rum Başkanlık seçimlerine aday gösterilmesi için Stavros Malas ile diyalog başlatılması önerisinde bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Merkez Komitesi’nin, Rum Başkanlık seçimlerine aday gösterilmesi adına işbirliği yapılması olanaklarının araştırılması için Stavros Malas ile diyalog başlatma kararı alması haberine yer verdiler.

Habere göre, AKEL Merkez Komitesi konu hakkında yaptığı açıklamada, bu kararın hayata geçirilmesi için Merkezi Sekreterliğe yetki verildiğini de ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, AKEL Merkez Komitesi’nin, (78 mevcut üyeden) 59 olumlu 19 ret oyuyla, Stavros Malas ile diyaloğa başlanması kararı aldığını yazdı.

Gazete Malas’ın adaylığının, kesinleşmesi durumunda,  bağımsız olacağını ve AKEL tarafından destekleneceğini belirtti.

Stavros Malas, bir dönem Sağlık Bakanlığı görevi de yapmıştı.

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