AKEL Basın Sözcüsü Stefanu’nun Demeci!

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yanında siyasi partilerin, aynı zamanda Kıbrıs sorununda rol oynayan herkesin pozisyonlarını açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyledi.



Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, AKEL’in bu hususta net ve kati olduğunu savunan Stefanu, “iki devlet hakkında konuşmadıkları gibi, bölünme hakkında da konuşmadıklarını” ifade ederek, “üzerinde hemfikir olunan çözüm temeline yönelik tutarlı olmaları gerektiğini” kaydetti.



Buna paralel olarak, bazı kişilerin aklında bölünme ve iki devlet fikri olmasına karşın, bunun “neyse ki Kıbrıslı Rumlar arasında bilinç olarak yerleşmediğini” ifade eden Stefanu, bunun kısa zaman önce Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonuçlarından da ortaya çıktığını ifade etti.



Stefanu, başkanlık seçimlerinin sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun yalnızca bölünme ve iki devlet çözümü mantığıyla hemfikir olmadıklarını değil, üzerinde hem fikir olunmuş çözüm temelinin terk edilmesine yol açan çeşitli fikirleri reddettiklerini gösterdiğini de belirtti.



AKEL’in vatanseverliğini kuşkuya düşürme çabasını “adice” bir şey olarak da niteleyen Stefanu, Guterres çerçevesinin içeriğini, bizzat BM Genel Sekreteri’nin, raporunda açıklığa kavuşturduğunu söyledi.



Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesinin kabul edilmesine ilişkin tezine kaçamak, belirsiz şartlar ve koşullarla yanıt verdiği zaman, başardığı tek şeyin Rum kesimini zor durumda bırakmak olduğunu da sözlerine ekledi.



