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AKEL, Anastasiadis’i inandırıcı bulmadı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “iki devlet çözümünü kast etmediği” yönündeki açıklama konusunda ikna olmadığı belirtildi.

AKEL, Anastasiadis’i inandırıcı bulmadı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “iki devlet çözümünü kast etmediği” yönündeki açıklama konusunda ikna olmadığı belirtildi.

26 Haziran 2018 Salı 07:36
AKEL, Anastasiadis’i inandırıcı bulmadı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “iki devlet çözümünü kast etmediği” yönündeki açıklama konusunda ikna olmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunan merkezli “Lifo” isimli internet sitesine verdiği söyleşide, dolaylı ve doğrudan iki devlet çözümünden söz ettiği konusundaki eleştirilere geçtiğimiz Pazar yaptığı açıklamayla verdiği yanıt konusunda ikna olmadığını yazdılar.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in son dönemlerdeki açıklamalarının içeriği ve üslubu konusunda duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Anastasiadis’in öfkeli üslubunun, Kıbrıs sorunundaki yaklaşımlarını değiştirmesi için onları korkutmamasının söz konusu olmadığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’in, var olmayan argümanları konusunda ikna etmesi çabasında ve kamuoyuna korku saçmak için “güya kavga ettiği, sözde merkez kanadın retoriğini benimsediğini” ifade etti.

Kiprianu, Anastasiadis’in, çözümün işleyişinde sorunlar bulunduğuna dair inandırma çabasında Kıbrıslı Türk bakanın, Mısır ile doğal gaz için iş birliğinde bulunulmasını desteklemememe ihtimalinin bulunduğundan söz ettiğini ancak böylesi durumlarda çıkmazların çözümlenmesi için mekanizmaların var olduğunu unuttuğunu ifade etti.

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Haravgi gazetesine göre Kiprianu açıklamasında ayrıca Anastasiadis’in, AKEL’in tezlerini çarpıtmaya ve Kıbrıs sorununda tutarsızlık göstermeye devam ettiğini belirtti.

Bazı kişiler tarafından iki devletten yana açıklamalar yapıldığı zaman hükümetin, bunu yanıtlama veya yorumlama zahmetine girmediğini belirten Kiprianu, Kıbrıs’ta iki ayrı oluşum gidişatına atıfta bulunacak şekilde açıklama yapıldığı zaman bunun, (Anastasiadis’in) gerçek niyetleri konusunda soru işaretlerine neden olduğunu da söyledi.

Kiprianu, Anastasiadis’in, AKEL’e sürekli kabul edip etmediğini açıklaması konusunda çağrıda bulunarak garantiler ve müdahale hakları konusunu gündeme getirdiğini, bunların kaldırılması konusunu ilk kez Dimitris Hristofyas’ın, çözümden sonra da bunların devamını kabul eden ilk siyasi parti başkanının da Anastasiadis olduğunu kaydetti.

Kiprianu, Anastasiadis’in çalıştığını ifade ettiği iki kesimli iki toplumlu federasyonu savunacak gücü de bulmadığını, Anastasiadis’in bu tür tutarsızlıklarla, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözümün sağlanmasının mümkün olup olmadığı konusunda kamuoyuna endişe ve korku saçtığını, ayrıca sorunlara neden olduğunu belirtti.

PRODROMU

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri’nin, zemin tespitine ilişkin girişimin harekete geçirilmesi niyeti karşısındaki yanıtı beklenirken, muhalefetin, taraflarına karşı eleştirilerinin anlaşılmaz olduğunu aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına katkıda bulunmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 10:48
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