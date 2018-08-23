AKEL ABD’li komutanın ziyareti konusunda izahat istedi

AKEL’in, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris’in,ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark A. Milley ile görüşmesine ilişkin bazı soru işaretlerini gündeme getirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL’in RMMO Komutanı Korgeneral İlias Leonaridis ile ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark A.Milley arasındaki görüşmede,ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Dohertyve, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin de yer aldığını ancak Rum Savunma Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir temsilcinin bulunmadığına dikkati çektiğini yazdı.

Habere göre AKEL açıklamasında, söz konusu görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Güney Kıbrıs’ın Ortak Savunma ve Güvenlik Politikasına dahil olması, ikili işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi gibi konuların ele alındığını, bu durumun da siyasilerin yokluğunu daha da ciddi kılan bir durum olduğunu belirtti.

AKEL, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’i, konu hakkında izahat vermeye, bu görüşmeden haberdar olup olmadığı, haberdar ise neden siyasi liderliğinin mevcudiyetini gerekli kılmadığı gibi soruları yanıtlamaya çağırdı.

Haravgi gazetesi (gazete olarak) Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’i AKEL’in sorularını yanıtlamaya çağırdı.

Bu arada, Angelidis, görüşmenin oluşumundan değil ama görüşmeden haberdar olduğunu, İngiliz Yüksek Komiseri’nin görüşmede yer alacağını bilmediğini söyledi.

Angelidis açıklamasında ayrıca, gündemde siyasi nitelikte konuların bulunmaması nedeniyle Bakanlığından bir temsilcinin görüşmede yer almasına gerek duyulmadığını belirtti.

