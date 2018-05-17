Akdağ’ın temaslarıyla ilgili haberler rum gazetelerinde

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın dün Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.



Fileleftheros gazetesi “Mantık Dışı Bahaneler- Ankara Garantileri İstemek İçin Gazze’deki Olaylara Atıfta Bulunuyor- Türkiye’nin Filistinlilerin de Savunucusu Gibi Görünme Çabası” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Ankara’nın garantiler ve müdahale haklarının muhafaza edilmesine ilişkin talebini desteklemek için, şimdi de İsrail’in Gazze Şeridi’yle olan sınırında yaşanan olaylara atıfta bulunmakta olduğunu iddia etti.



Kuzey Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştiren Akdağ’ın, son günlerde yaşanan olaylarla “mantık dışı bir bağlantı kurarak”, Türkiye’de garanti ve müdahale hakları olmazsa, Kıbrıslı Türklerin de az çok Filistinlilerle aynı kaderi paylaşacağı mesajını göndermek istediğini ileri süren gazete, Akdağ’ın, Filistinlilerin tarafında olan tek ülkenin Türkiye olduğu mesajını gönderme fırsatı yakaladığını da öne sürdü.



Gazete haberinde Akdağ’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile gerçekleştirdiği görüşmelere ve yapılan açıklamalara da yer verdi.Politis gazetesi habere “Garantiler-Ordu Kıbrıslı Türkler İçin Güvenlik… Ankara Filistinlileri Öne Koyuyor” başlığıyla yer verirken, Alithia “Türkiye Başbakan Yardımcısı Gazze Gibi Olmaması İçin Garantileri İstiyor”, Haravgi ise “Türkiye Başbakan Yardımcısı Garantiler Kıbrıslı Türklere Gerekli Diyor- İsrail’in Filistinliler Karşısındaki Saldırılarına Atıfta Bulunuyor” başlığıyla yer verdi.