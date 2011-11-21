Akçaba Diyabet Önemli Sağlık Sorunlarının Başında

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ta diyabetin önemli sağlık sorunlarının başında geldiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen “İki Toplumlu Sağlık Komitesi”, Lefkoşa’daki ara bölgede “Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Akçaba, etkinliğin son derece faydalı geçtiğini söyleyerek, diyabetle ilgili birçok konunun ele alındığını ve tartışıldığını kaydetti.

“HER İKİ TOPLUMDA DA DİYABET ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARININ BAŞINDA…”

Toplantıda diyabetle ilişkili konuşulan konular hakkında bilgi veren Akçaba, her iki toplumda diyabetin önemli sağlık sorunlarının başında geldiğine dikkat çekti.

“Öncelikle etkinlikte, diyabetin Tip 1, Tip 2 ve Gebelik olmak üzere 3 tipi olduğu vurgulandı ve dikkat edilmesi gereken hususların altı çizildi” diyen Akçaba, diyabetin belirtileri; diyabetin risk faktörleri; diyabetin komplikasyonları ve diyabetin kontrolü hakkında ayrıntılı sunumların gerçekleştirildiğini söyledi.

KKTC’DE DURUM...

Diyabet hastalığının KKTC’deki durumuyla ilgili de bilgi veren Akçaba, bakanlığın 2008 yılında 4 bin kişiyi kapsayan bir diyabet taraması yaptığını söyledi.

Akçaba, tarama sonuçlarına göre KKTC’de, normal kilolu insanlarda diyabet oranının yüzde 5 obezlerde yüzde 18,5 olarak göründüğünü söyledi.

“KENDİNE İYİ BAKAN DİYABETLİNİN UZUN YAŞAMASI MÜMKÜN”

Akçaba, yapılan diyabet taraması sonuçlarına göre, KKTC’de 20 - 80 yaş arası nüfusta diyabet oranının yüzde 11, gizli şeker oranının da yüzde 18 olduğuna dikkat çekerek, diyabetli bir kişinin kendisine iyi bakması durumunda uzun bir yaşam sürmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Diyabet taraması sonuçlarına göre, ülkede, 20 - 30 yaş aralıklarındaki yurttaşlarda diyabet oranı yüzde 2,5 iken, 71 - 80 yaş aralıklarındaki yurttaşlarda bu oranın yüzde 35,8 olarak göründüğünü belirten Akçaba, gizli şekerin kadınlarda daha yüksek olduğunu söyledi.

“YAŞAM TARZI…”

“Tarama sonuçlarının ortaya çıkardığı bir başka veri de, vücut ağırlığının diyabet sıklığını artıran bir etken olduğudur” diye konuşan Akçaba, diyabette yaşam tarzının önemli olduğuna işaret etti.

“OBEZİTE KADINLARDA DAHA YAYGIN...”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Akçaba, “KKTC halkının yüzde 31,6’sı obez, yüzde 35,4’ü de fazla kilolu olarak görülürken, obezitenin kadınlarda daha yaygın olarak görüldüğü saptandı. Ayrıca eğitim düzeyi arttıkça obezite oranı azalmaktadır. Okuryazar olmayanlarda obezite yüzde 45,8 iken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 17,2 olarak görülüyor” dedi.

“AİLESEL ETMENLER VE DOĞUM SAYISI ÖNEMLİ…”

Ailesel etmenlerin diyabet sıklığını artıran önemli bir faktör olarak göze çarptığına da değinen Akçaba, “Birinci derece akrabasında diyabet olanlarda, yüzde 15 oranda olan şeker hastalığı, akrabasında diyabet hastası olmayanlarda yüzde 8.5 olarak görülüyor” dedi.

Akçaba, “Araştırmada bir başka verinin de, doğum sayısıyla birlikte şeker hastalığının belirgin bir artış göstermesi olduğudur. Tek çocuk annesi olan kadınlarda diyabet oranı yüzde 5,6 iken, 5 çocuk doğuran annelerde diyabet yüzde 27,6 oranındadır” diye konuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI 11 YILDIR DİYABET EĞİTİMLERİ YAPIYOR…”

Sağlık Bakanlığı’nın gelenekselleşen diyabet eğitimlerinin 11 yıldan bu yana devam ettiğinin de altını çizen Akçaba, söz konusu diyabet eğitimlerinde belli bir sırayla diyabetle ilgili tüm konuların anlatıldığını sözlerine ekledi.