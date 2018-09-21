Akaryakıt Zammı Rum Basınında Da Yankı Buldu

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : KKTC’de geçtiğimiz günlerde akaryakıta yapılan zam Rum basınında da yankı buldu.

Alithia gazetesi “Artışlar Panik ve Siteme Neden Oldu” başlığıyla verdiği haberinde, zammın duyurulmasıyla KKTC’de büyük tepkinin oluştuğunu belirtti.

Gazete haberinde kuzey ile güney arasındaki akaryakıt fiyatlarının karşılaştırmasını da yaptı.

Politis gazetesi ise KKTC’de geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra akaryakıta zam yapılacağının duyurulmasının ardından benzincilerde uzun kuyrukların oluştuğunu yazdı.

(HC/FEZ)